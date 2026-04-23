Osuđen zbog silovanja državljanke BiH u krugu bolnice: Evo koliku kaznu je dobio

23.04.2026 22:08

Sud u italijanskom gradu La Specija osudio je radnika bolnice na zatvorsku kaznu od šest godina zbog silovanja 33-godišnje državljanke Bosne i Hercegovine, u krugu bolnice.

Kako prenose italijanski mediji, sud je ocijenio da postoje jasni dokazi i svjedočenja koja potvrđuju krivicu optuženog.

Доналд Трамп-10042026

Svijet

Tramp: Sporazum sa Iranom biće postignut kada to bude odgovaralo SAD

Inače, kako se moglo čuti tokom suđenja, osuđeni je žrtvu namamio pod izgovorom da izađu ispred bolnice i zapale cigaretu.

O samom identitetu žrtve zna se samo da je državljanka Bosne i Hercegovine, a nije poznato da li je bila radnica ili pacijent u bolnici.

Pored zatvorske kazne, osuđeni će morati da isplati i oštetu žrtvi.

Ova presuda je važna jer se radi o seksualnom nasilju u javnom prostoru, što je izazvalo veliku pažnju lokalne zajednice. Kako je predsjedavajuća sutkinja rekla, oteževajuća okolnost je da se silovanje desilo u krugu bolnice, gdje ljudi treba da se osjećaju sigurno.

Полиција Црна Гора

Region

Maloljetnik (13) poslao lažnu dojavu o bombi u osnovnoj školi

Mediji su prenijeli da kazna od šest godina zatvora pokazuje da se ovakvi slučajevi tretiraju ozbiljno u italijanskom pravosuđu, prenose Nezavisne.

Pročitajte više

Радници са заштитном опремом раде на градилишту.

Region

Radnik poginuo na gradilištu: Pao sa objekta u izgradnji

1 h

0
Перишић: Премашен првобитни план, произведено 400 гигават часова струје

Ekonomija

Perišić: Premašen prvobitni plan, proizvedeno 400 gigavat časova struje

2 h

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Ako patite od ove bolesti sutra obavezno pročitajte jednu molitvu

2 h

0
Аеродром у Сарајеву

BiH

Dojava o bombi na aerodromu bila lažna

2 h

0

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Sporazum sa Iranom biće postignut kada to bude odgovaralo SAD

1 h

0
"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу

Svijet

"Njujork tajms": Novom iranskom vođi možda će biti potrebna proteza za nogu

2 h

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Svijet

Peter Sijarto se bori sa teškom bolešću

2 h

0
Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

Svijet

Izraelski ministar: Mete su označene, spremni smo da vratimo Iran u mračno doba!

2 h

0

  • Najnovije

23

07

Doktorka Marija uhvaćena s pacijentom u odnosu, ovo je kazna

22

57

Došli su na sahranu brata da se promovišu: Ispovijest Darka Lazića

22

55

Šta znači često sanjati isti san?

22

41

Nevrijeme u BiH pričinilo milionsku štetu

22

39

Najbolji lijek za mamurluk: Ovo izbjegavajte dan nakon pijanke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner