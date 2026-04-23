Osuđen zbog silovanja državljanke BiH u krugu bolnice: Evo koliku kaznu je dobio

Sud u italijanskom gradu La Specija osudio je radnika bolnice na zatvorsku kaznu od šest godina zbog silovanja 33-godišnje državljanke Bosne i Hercegovine, u krugu bolnice.
Kako prenose italijanski mediji, sud je ocijenio da postoje jasni dokazi i svjedočenja koja potvrđuju krivicu optuženog.
Inače, kako se moglo čuti tokom suđenja, osuđeni je žrtvu namamio pod izgovorom da izađu ispred bolnice i zapale cigaretu.
O samom identitetu žrtve zna se samo da je državljanka Bosne i Hercegovine, a nije poznato da li je bila radnica ili pacijent u bolnici.
Pored zatvorske kazne, osuđeni će morati da isplati i oštetu žrtvi.
Ova presuda je važna jer se radi o seksualnom nasilju u javnom prostoru, što je izazvalo veliku pažnju lokalne zajednice. Kako je predsjedavajuća sutkinja rekla, oteževajuća okolnost je da se silovanje desilo u krugu bolnice, gdje ljudi treba da se osjećaju sigurno.
Mediji su prenijeli da kazna od šest godina zatvora pokazuje da se ovakvi slučajevi tretiraju ozbiljno u italijanskom pravosuđu, prenose Nezavisne.
