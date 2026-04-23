Peter Sijarto se bori sa teškom bolešću

Sijarto je medijima priznao da vodi tešku bitku sa strašnom bolešću koja napada njegovo tijelo i čini sve što može da iz te bitke izađe kao pobjednik.

"Prošle godine mi je dijagnostikovana bolest koju, ako bih nekome rekao u lice, ne bi želio da čuje", rekao je Peter Sijarto u intervjuu za Teleks o tome kako se podvrgao hitnoj medicinskoj intervenciji nakon skrining testa.

Sijarto nije javnosti otkrio kakvu bitku za život vodi iza kulisa i pobrinuo se da se njegova bolest ne vidi na njemu i njegovom radu i nije opterećivao javnost njome.

Nakon prve intervencije uslijedile su dvije manje, i iako su operacije bile uspješne, ministar je od tada pod stalnim nadzorom. Događaji su ga, kaže, natjerali da potpuno preispita svoj život i političku karijeru.

Nije krio da je bolest, iako nije htio direktno da otkrije o čemu se radi, ostavila duboke tragove na njemu, a to može uticati i na njegove buduće planove.

Iako je dobio mandat poslanika, smatra da je otvoreno pitanje da li će sjediti u parlamentu. Izjavio je da mora ozbiljno razmotriti ovu bolest u smislu kako će ona uticati na njegovu buduću ulogu. A njegova porodica, posebno sinovi petnaestogodišnji Peter i dvanaestogodišnji Patrik, igraju glavnu ulogu u toj odluci.

"Imam dvoje djece koja nisu imala koristi od toga što im je otac bio odsutan posljednjih dvanaest godina zbog posla", rekao je Sijartu, dodajući: "Najskuplje je uvijek izgubljeno vrijeme".

"Kada se osobi postavi takva dijagnoza, pita se gdje se završava njena sposobnost da podnese teret", rekao je Sijarto koji nije želio da otkrije sa kakvom se tačno bolešću bori.

(Telegraf.rs)