Peter Sijarto se bori sa teškom bolešću

23.04.2026 20:50

Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто
Foto: Tanjug/Boglarka Bodnar/MTI via AP

Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova Mađarske u vladi odlazelećg premijera Viktora Orbana, bori se sa teškom bolešću.

Sijarto je medijima priznao da vodi tešku bitku sa strašnom bolešću koja napada njegovo tijelo i čini sve što može da iz te bitke izađe kao pobjednik.

техеран иран

Svijet

Izraelski ministar: Mete su označene, spremni smo da vratimo Iran u mračno doba!

"Prošle godine mi je dijagnostikovana bolest koju, ako bih nekome rekao u lice, ne bi želio da čuje", rekao je Peter Sijarto u intervjuu za Teleks o tome kako se podvrgao hitnoj medicinskoj intervenciji nakon skrining testa.

Sijarto nije javnosti otkrio kakvu bitku za život vodi iza kulisa i pobrinuo se da se njegova bolest ne vidi na njemu i njegovom radu i nije opterećivao javnost njome.

Nakon prve intervencije uslijedile su dvije manje, i iako su operacije bile uspješne, ministar je od tada pod stalnim nadzorom. Događaji su ga, kaže, natjerali da potpuno preispita svoj život i političku karijeru.

Nije krio da je bolest, iako nije htio direktno da otkrije o čemu se radi, ostavila duboke tragove na njemu, a to može uticati i na njegove buduće planove.

ilu-ruža-28082025

Svijet

Bivša misica pronađena mrtva: U centru istrage njena svekrva

Iako je dobio mandat poslanika, smatra da je otvoreno pitanje da li će sjediti u parlamentu. Izjavio je da mora ozbiljno razmotriti ovu bolest u smislu kako će ona uticati na njegovu buduću ulogu. A njegova porodica, posebno sinovi petnaestogodišnji Peter i dvanaestogodišnji Patrik, igraju glavnu ulogu u toj odluci.

"Imam dvoje djece koja nisu imala koristi od toga što im je otac bio odsutan posljednjih dvanaest godina zbog posla", rekao je Sijartu, dodajući: "Najskuplje je uvijek izgubljeno vrijeme".

Ненад Вујић

Republika Srpska

Vujić za ATV: U pitanju je život, Mladić nema adekvatan tretman

"Kada se osobi postavi takva dijagnoza, pita se gdje se završava njena sposobnost da podnese teret", rekao je Sijarto koji nije želio da otkrije sa kakvom se tačno bolešću bori.

(Telegraf.rs)

Pročitajte više

Болница преглед

Zdravlje

Poražavajući podaci: Rak se u ovoj državi otkrije na svakih 80 sekundi

"Малољетничко насиље у порасту, потребна су нам нова рјешења"

Društvo

"Maloljetničko nasilje u porastu, potrebna su nam nova rješenja"

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Državljanin BiH divljao na auto-putu u Hrvatskoj: Dobio kaznu na licu mjesta

Горан Селак на конференцији за новинаре у Згради Владе Републике Српске

Republika Srpska

Selak: Podrška „Sarajevo-gasu“, ali bez pritiska na sudove – postupak nije završen

Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

Svijet

Izraelski ministar: Mete su označene, spremni smo da vratimo Iran u mračno doba!

Ruža cvijet

Svijet

Bivša misica pronađena mrtva: U centru istrage njena svekrva

Наплатна рампа на ауто-путу

Svijet

Napravili lažnu naplatnu rampu i uzeli 700.000 evra za ''putarinu''

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Svijet

Širom Evrope se uvodi novo i jeftinije gorivo?

Ako patite od ove bolesti sutra obavezno pročitajte jednu molitvu

Dojava o bombi na aerodromu bila lažna

"Njujork tajms": Novom iranskom vođi možda će biti potrebna proteza za nogu

Izraelski ministar: Mete su označene, spremni smo da vratimo Iran u mračno doba!

