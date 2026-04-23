Tramp: Sporazum sa Iranom biće postignut kada to bude odgovaralo SAD

23.04.2026 21:59

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će sporazum sa Iranom biti postignut samo kada bude, kako je naveo, "prikladan i dobar" za Sjedinjene Američke Države.

Tramp je naveo na svojoj društvenoj mreži Truth Social da "vrijeme ističe" za Iran, tvrdeći da ima "sve vrijeme ovog svijeta".

Tramp je kritikovao komentare u pojedinim američkim medijima da ne želi da okonča rat sa Iranom.

"Imajte na umu da sam vjerovatno najmanje pritisnuta osoba ikada u ovoj poziciji", naveo je Tramp.

On je ponovio da iranska mornarica leži na dnu mora, da je iransko ratno vazduhoplovstvo uništeno, kao i protivvazdušno i radarsko oružje.

Sekretarka za štampu Bijele kuće Kerolajn Livit izjavila je u srijedu da SAD nisu postavile rok za okončanje rata nakon što je primirje sa Iranom produženo u utorak, prenosi Tanjug.

Ona je navela da će Tramp "na kraju diktirati vremenski okvir" i okončati rat "kada smatra da je to u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država i američkog naroda".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

