Tramp: Sporazum sa Iranom biće postignut kada to bude odgovaralo SAD

Autor:ATV
Komentari:0
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će sporazum sa Iranom biti postignut samo kada bude, kako je naveo, "prikladan i dobar" za Sjedinjene Američke Države.
Tramp je naveo na svojoj društvenoj mreži Truth Social da "vrijeme ističe" za Iran, tvrdeći da ima "sve vrijeme ovog svijeta".
Region
Maloljetnik (13) poslao lažnu dojavu o bombi u osnovnoj školi
Tramp je kritikovao komentare u pojedinim američkim medijima da ne želi da okonča rat sa Iranom.
"Imajte na umu da sam vjerovatno najmanje pritisnuta osoba ikada u ovoj poziciji", naveo je Tramp.
On je ponovio da iranska mornarica leži na dnu mora, da je iransko ratno vazduhoplovstvo uništeno, kao i protivvazdušno i radarsko oružje.
Sekretarka za štampu Bijele kuće Kerolajn Livit izjavila je u srijedu da SAD nisu postavile rok za okončanje rata nakon što je primirje sa Iranom produženo u utorak, prenosi Tanjug.
Region
Radnik poginuo na gradilištu: Pao sa objekta u izgradnji
Ona je navela da će Tramp "na kraju diktirati vremenski okvir" i okončati rat "kada smatra da je to u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država i američkog naroda".
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
2 h0
BiH
2 h0
Ekonomija
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Trenutno na programu