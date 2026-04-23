Tramp: Sporazum sa Iranom biće postignut kada to bude odgovaralo SAD

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da će sporazum sa Iranom biti postignut samo kada bude, kako je naveo, "prikladan i dobar" za Sjedinjene Američke Države.

Tramp je naveo na svojoj društvenoj mreži Truth Social da "vrijeme ističe" za Iran, tvrdeći da ima "sve vrijeme ovog svijeta".

Tramp je kritikovao komentare u pojedinim američkim medijima da ne želi da okonča rat sa Iranom.

"Imajte na umu da sam vjerovatno najmanje pritisnuta osoba ikada u ovoj poziciji", naveo je Tramp.

On je ponovio da iranska mornarica leži na dnu mora, da je iransko ratno vazduhoplovstvo uništeno, kao i protivvazdušno i radarsko oružje.

Sekretarka za štampu Bijele kuće Kerolajn Livit izjavila je u srijedu da SAD nisu postavile rok za okončanje rata nakon što je primirje sa Iranom produženo u utorak, prenosi Tanjug.

Ona je navela da će Tramp "na kraju diktirati vremenski okvir" i okončati rat "kada smatra da je to u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država i američkog naroda".