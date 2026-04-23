Perišić: Premašen prvobitni plan, proizvedeno 400 gigavat časova struje

U prethodna tri mjeseca Hidroelektrane na Drini su proizvele 400 gigavat časova struje, što premašuje zacrtani plan, rekao je direktor preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ Višegrad Nedeljko Perišić.

"Izlazimo iz jednog veoma teškog, sušnog perioda vezanog, kako za proizvodnju električne energije na našem objektu, tako i iz jednog kriznog energetskog perioda za cijelu Srpsku. Potpuno je tačna informacija, da smo za prvi kvartal proizveli 400 gigavat časova energije. U odnosu na prvobitni plan od 280 to je značajna količina prebačene proizvedene količine energije

Izuzetno je važno da smo povoljne klimatske prilike iskoristili na najbolji mogući način.

"I ne samo to. Ako uzmemo u obzir da smo, u jednom kompleksom trenutku, usljed nedostatka energije sa jednog značajnog energetskog objekta, mislim na TE Ugljevik, utoliko možemo biti svjesni koliki smo uspjeh napravili ne samo za naše preduzeće nego i za energetsku stabilnost Srpske", rekao je Perišić za RTV Istočno Sarajevo.