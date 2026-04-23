Logo
Large banner

Perišić: Premašen prvobitni plan, proizvedeno 400 gigavat časova struje

Autor:

ATV
23.04.2026 21:26

Komentari:

0
Foto: Youtube

U prethodna tri mjeseca Hidroelektrane na Drini su proizvele 400 gigavat časova struje, što premašuje zacrtani plan, rekao je direktor preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ Višegrad Nedeljko Perišić.

"Izlazimo iz jednog veoma teškog, sušnog perioda vezanog, kako za proizvodnju električne energije na našem objektu, tako i iz jednog kriznog energetskog perioda za cijelu Srpsku. Potpuno je tačna informacija, da smo za prvi kvartal proizveli 400 gigavat časova energije. U odnosu na prvobitni plan od 280 to je značajna količina prebačene proizvedene količine energije

Izuzetno je važno da smo povoljne klimatske prilike iskoristili na najbolji mogući način.

"I ne samo to. Ako uzmemo u obzir da smo, u jednom kompleksom trenutku, usljed nedostatka energije sa jednog značajnog energetskog objekta, mislim na TE Ugljevik, utoliko možemo biti svjesni koliki smo uspjeh napravili ne samo za naše preduzeće nego i za energetsku stabilnost Srpske", rekao je Perišić za RTV Istočno Sarajevo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner