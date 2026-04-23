Ginkel: Američke kompanije zainteresovane da ulažu u BiH

23.04.2026 10:32

Џон Гинкел
Američke kompanije zainteresovane su da ulažu u BiH, a realizacija projekta Južna interkonekcija, vrijednosti veće od milijardu KM, mogla bi dodatno da podstakne njihov dolazak, rekao je otpravnik poslova Ambasade SAD u BiH Džon Ginkel.

Ginkel je to rekao u razgovoru sa direktorom Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH Markom Kubatlijom koji je ovom prilikom upoznao sagovornika o uslugama koje Fipa pruža stranim investitorima, od inicijalnog interesa i registracije kompanije do realizacije i daljeg razvoja projekata.

On je istakao da postoji značajan prostor za unapređenje ekonomske saradnje, naglasivši da dosadašnji priliv ulaganja iz SAD u BiH iznosi tek 57,6 miliona KM, saopšteno je iz ove agencije.

Govoreći o nedavnom sastanku sa američkom tehnološkom kompanijom "Sijena", sagovornici su ocijenili da je za dolazak ovakvih i sličnih investitora ključno obezbijediti stabilne i dodatne izvore energije, što predstavlja jedan od važnih preduslova za realizaciju većih investicionih projekata.

Naglašena je potreba za intenzivnijom saradnjom između Fipe, Američke trgovačke komore u BiH i Ambasade BiH u Vašingtonu s ciljem snažnije promocije investicionih potencijala i privlačenja novih investicija u BiH.

