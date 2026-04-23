Slavlje u domu Seke Aleksić, povod je poseban: Pjevačici samo stižu čestitke

Ona je veoma aktivna na društvenim mrežama, a njen Instagram profil se od ranih jutarnjih časova doslovno usijao od brojnih poruka, snimaka i lijepih želja koje joj upućuju vjerni fanovi, prijatelji, ali i brojne kolege sa domaće javne scene.

Slavljenička atmosfera u njenom porodičnom domu uveliko traje, a pjevačica ne krije sreću i ogromno oduševljenje zbog neprestane pažnje kojom je danas obasipana sa svih strana.

Na svom profilu podjelila je brojne čestitke koje su joj pristigle i na svaku je reagovala sa pažnjom i ljubavlju.

Pjevačica je otkrila da bi ponovo željela da se ostvari u ulozi majke, te da, ako je ne vidimo uskoro na nekoj većoj bini, to će i ostvariti.

- Punim 45. Za rođendan izlazi nova pjesma. Ova će biti turbo! Mislim da će 2027. biti velikog beogradskog koncerta. Najviše me koči to što hoću još jedno djete. Ako se koncert ne desi do marta, onda znajte da sam trudna. To je želja generalno, ne samo sad za rođendan. Album mi radi Rasta, u gasu je! U maju izlazi naš duet, pa onda album - istakla je Seka Aleksić.

(telegraf)