Logo
Large banner

Seka Aleksić se u suzama prisjetila djetinjstva: "Mama i danas ima ožiljke od očevih udaraca"

Izvor:

Blic

14.12.2025

13:38

Komentari:

0
Сека Алексић се у сузама присјетила дјетињства: "Мама и данас има ожиљке од очевих удараца"

Folk pjevačica Seka Aleksić nikada nije krila da je teško odrasla i da je njeno djetinjstvo obilježila nemaština, a sa ocem dugo nije imala kontakt. Jednom prilikom je iznijela potresne detalje iz tih dana.

Seka je bila svjedok porodičnog nasilja, a svi ti događaji i danas su urezani u njenom sjećanju, a svojevremeno je istakla da je svom ocu, koji je preminuo 2017. godine, sve oprostila.

''Tata mi je sada pokojni i on je bio dobar čovjek, ali postoje stvari koje su se desile i koje ne mogu da se izbrišu. Ja sam mu sve oprostila. On je volio da popije i bio je u stanju sve što zaradi da daje djeci koja nemaju, da čašćava sve moguće ljude. Proradila bi mu ljubomora i imao je zbog toga probleme sa mojom majkom, ona je najviše stradala, dobijala je batine. Bilo je više situacija kad smo ih brat i ja razdvajali, ona danas ima ožiljke po licu od tog perioda. Razvela se zbog toga i ja je razumijem, to ne treba niko da preživljava. Poslije toga otac odlazi u inostranstvo da radi i mi se nismo čuli jedno pet-šest godina. Ja sam odrasla uz očuha Milana, kojeg mnogo volim i koji nas je gledao kao svoju djecu. Išao je u nadnicu da bi meni zaradio za autobusku mjesečnu kartu, da bih išla u školu'', pričala je Seka u emisiji Preživeli.

Kada je imala svega šest godina, njena porodica je izbjegla iz Zvornika u Banju Koviljaču, gdje je krenula u školu i to je period kojeg se nerado sjeća.

Сека и Реља

Scena

Relja Popović podigao Seku Aleksić

“Djeca su bila brutalna prema meni”

''Jako smo teško živjeli, bili smo u izbjegličkom smještaju, poslije smo otišli da živimo u jednu školsku staru kuću. Nismo imali kupatilo, već smo se kupali kod komšija. Došli smo bukvalno u tome što smo obučeni, bez ičega'', rekla je folkerka i dodala:

''Djeca su bila brutalna prema meni. Ismijavali su me zbog jekavice, zbog pocijepane obuće, zbog toga što nosim istu majicu. Bilo je strašno surovo, plakala sam danima, ali nisam željela ništa da kažem majci, jer nisam željela da joj pogoršavam već jako tešku situaciju. Posebno kad su saznali da mi je majka muslimanka, imala sam razna podmetanja. Gurali su me, pljuvali, cijepali mi majicu, ali to mi je pomoglo kroz život. Zahvaljujem se svima što su bili takvi prema meni, jer danas ne bih bila ovo što jesam'', rekla je Seka.

seka aleksić

Scena

Seka Aleksić brani Georgieva: ''Potpuno bezveze da se o tome sada polemiše''

Kako je pričala, veoma mlada je počela da se bavi muzikom, a njena majka se protivila toj ideji, prenosi Blic.

''Mama mi nije dozvoljavala da pjevam, bježala sam od kuće, a očuh mi je pomagao da ostvarim svoje snove. Počela sam da pjevam sa četrnaest godina i išla krijući na žurke, on mi je pomagao da to sakrijemo od mame. Međutim, ona je saznala i samo se pojavila jednom u klubu, a ja sam se skamenila kad sam je vidjela i ispustila mikrofon. Kad sam joj objasnila da je to moj san i pokazala da sam samo za to veče zaradila pet puta više nego ona u nadnici od jutra do mraka, malo je popustila. Od toga smo kupili zamrzivač, i tako je to krenulo…'', kazala je Seka.

Podijeli:

Tag:

Seka Aleksić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сека Алексић открила гдје је имала први интимни однос са Вељком

Scena

Seka Aleksić otkrila gdje je imala prvi intimni odnos sa Veljkom

2 mj

0
Велики хит Секе Алексић био понуђен другој пјевачици

Scena

Veliki hit Seke Aleksić bio ponuđen drugoj pjevačici

3 mj

0

Srbija

Ubila muža pa tijelo bacila preko puta vile Seke Aleksić

4 mj

0
Сека Алексић о тренутку када је узела православље: Моја мајка слави Бајрам

Scena

Seka Aleksić o trenutku kada je uzela pravoslavlje: Moja majka slavi Bajram

5 mj

0

Više iz rubrike

Некадашња чланица групе ''Моделс'' продаје фотографије на сајту за одрасле

Scena

Nekadašnja članica grupe ''Models'' prodaje fotografije na sajtu za odrasle

5 h

0
Боби Живојиновићу пропао бизнис: "Све што смо уложили нестало преко ноћи"

Scena

Bobi Živojinoviću propao biznis: "Sve što smo uložili nestalo preko noći"

19 h

0
Туча у Елити

Scena

Velika tuča u Eliti: Pobili se Aneli i Luka

20 h

0
Преминуо Бора Мерцедес

Scena

Preminuo Bora Mercedes

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Kraljica lateksa se ponovo utegla i pokazala savršeno tijelo

16

16

Boki 13 rekao da su mu se udvarala dva poznata muškarca: Otkrio njihova imena

16

14

Od januara novi porez stiže na naplatu

16

05

Orban: NATO se podijelio - Amerika za mir, Evropa za rat

16

03

Košarac: Manje tumarajte sarajevskim ulicama otiđite u Banjaluku i dogovarajte

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner