Seka Aleksić se u suzama prisjetila djetinjstva: "Mama i danas ima ožiljke od očevih udaraca"

Folk pjevačica Seka Aleksić nikada nije krila da je teško odrasla i da je njeno djetinjstvo obilježila nemaština, a sa ocem dugo nije imala kontakt. Jednom prilikom je iznijela potresne detalje iz tih dana.

Seka je bila svjedok porodičnog nasilja, a svi ti događaji i danas su urezani u njenom sjećanju, a svojevremeno je istakla da je svom ocu, koji je preminuo 2017. godine, sve oprostila.

''Tata mi je sada pokojni i on je bio dobar čovjek, ali postoje stvari koje su se desile i koje ne mogu da se izbrišu. Ja sam mu sve oprostila. On je volio da popije i bio je u stanju sve što zaradi da daje djeci koja nemaju, da čašćava sve moguće ljude. Proradila bi mu ljubomora i imao je zbog toga probleme sa mojom majkom, ona je najviše stradala, dobijala je batine. Bilo je više situacija kad smo ih brat i ja razdvajali, ona danas ima ožiljke po licu od tog perioda. Razvela se zbog toga i ja je razumijem, to ne treba niko da preživljava. Poslije toga otac odlazi u inostranstvo da radi i mi se nismo čuli jedno pet-šest godina. Ja sam odrasla uz očuha Milana, kojeg mnogo volim i koji nas je gledao kao svoju djecu. Išao je u nadnicu da bi meni zaradio za autobusku mjesečnu kartu, da bih išla u školu'', pričala je Seka u emisiji Preživeli.

Kada je imala svega šest godina, njena porodica je izbjegla iz Zvornika u Banju Koviljaču, gdje je krenula u školu i to je period kojeg se nerado sjeća.

Scena Relja Popović podigao Seku Aleksić

“Djeca su bila brutalna prema meni”

''Jako smo teško živjeli, bili smo u izbjegličkom smještaju, poslije smo otišli da živimo u jednu školsku staru kuću. Nismo imali kupatilo, već smo se kupali kod komšija. Došli smo bukvalno u tome što smo obučeni, bez ičega'', rekla je folkerka i dodala:

''Djeca su bila brutalna prema meni. Ismijavali su me zbog jekavice, zbog pocijepane obuće, zbog toga što nosim istu majicu. Bilo je strašno surovo, plakala sam danima, ali nisam željela ništa da kažem majci, jer nisam željela da joj pogoršavam već jako tešku situaciju. Posebno kad su saznali da mi je majka muslimanka, imala sam razna podmetanja. Gurali su me, pljuvali, cijepali mi majicu, ali to mi je pomoglo kroz život. Zahvaljujem se svima što su bili takvi prema meni, jer danas ne bih bila ovo što jesam'', rekla je Seka.

Scena Seka Aleksić brani Georgieva: ''Potpuno bezveze da se o tome sada polemiše''

Kako je pričala, veoma mlada je počela da se bavi muzikom, a njena majka se protivila toj ideji, prenosi Blic.

''Mama mi nije dozvoljavala da pjevam, bježala sam od kuće, a očuh mi je pomagao da ostvarim svoje snove. Počela sam da pjevam sa četrnaest godina i išla krijući na žurke, on mi je pomagao da to sakrijemo od mame. Međutim, ona je saznala i samo se pojavila jednom u klubu, a ja sam se skamenila kad sam je vidjela i ispustila mikrofon. Kad sam joj objasnila da je to moj san i pokazala da sam samo za to veče zaradila pet puta više nego ona u nadnici od jutra do mraka, malo je popustila. Od toga smo kupili zamrzivač, i tako je to krenulo…'', kazala je Seka.