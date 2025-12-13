Logo
Large banner

Preminuo Bora Mercedes

13.12.2025

19:50

Komentari:

0
Преминуо Бора Мерцедес
Foto: Printscreen/Youtube

Pjevač Borivoje Jovanović, kojeg je publika upoznala u takmičenju "Nikad nije kaasno" pod imenom Bora Mercedes umro je juče nakon borbe sa teškom bolešću.

Vijest o smrti Bore Mercedesa su potvrdili njegovi prijatelji, prenose srpski mediji.

- Tvoje pesme ostaće zauvek sa nama. Dao si ogroman doprinos očuvanju tradicionalne romske muzike, a istovremeno si stvarao nove, savremene melodije i tekstove koji će trajati. Bio si jedan od najboljih glasova koje sam ikada čuo i tvoja muzika će uvek imati mesto u našim srcima. Počivaj u miru - oglasio se Steva Nikolić za "Grand".

dzej ramadanovski

Scena

Burne reakcije na novu pjesmu Džeja "Živ sam, nažalost"

Bora Mercedes preminuo je 59. godini u Beču, gdje je decenijama živio i radio.

Pjevač je u šouu "Nikad nije kasno" osvojio srca publike svojim glasom, ali i duhovitošću. On je u emisiji rekao da je bio primoran da počne da radi kao taksista, a iako je davno snimio album nije uspeo da ostvari pjevačku karijeru.

Borivoje Jovanović, poznatiji kao Bora Mercedes, rođen je 1. marta 1966. godine u Staroj Pazovi.

Podijeli:

Tagovi:

Borivoje Jovanović

Pjevač

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Сједиште Савеза логораша Републике Српске у Бањалуци

Republika Srpska

Problemi logoraša sažeti u tri zahtjeva

1 h

0
Сарајево смог магла

Društvo

Gradovi Srpske pod smogom - udišemo vazduh opasan po zdravlje

1 h

0
Позив грађанима на опрез: Малољетници убацују петарде у станове и на балконе

Društvo

Poziv građanima na oprez: Maloljetnici ubacuju petarde u stanove i na balkone

1 h

0
Салах се вратио у стилу: Ливерпул славио против Брајтона

Fudbal

Salah se vratio u stilu: Liverpul slavio protiv Brajtona

1 h

0

Više iz rubrike

Бурне реакције на нову пјесму Џеја "Жив сам, нажалост"

Scena

Burne reakcije na novu pjesmu Džeja "Živ sam, nažalost"

2 h

0
Кејт Винслет открила Еминемов бизаран захтјев: "Тражио да му обријем интимну регију"

Scena

Kejt Vinslet otkrila Eminemov bizaran zahtjev: "Tražio da mu obrijem intimnu regiju"

7 h

0
Испливао снимак с лица мјеста: Карлеуша и Драгана се среле након прекида пријатељства

Scena

Isplivao snimak s lica mjesta: Karleuša i Dragana se srele nakon prekida prijateljstva

7 h

1
Глумац из филма ''Маска“ пронађен мртав у свом стану у Њујорку, у 60. години

Scena

Glumac iz filma ''Maska“ pronađen mrtav u svom stanu u Njujorku, u 60. godini

10 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Velika tuča u Eliti: Pobili se Aneli i Luka

19

58

Suđenje Brajanu Volšu u završnici: Pred porotom tri opcije

19

50

Preminuo Bora Mercedes

19

46

Lukašenko pomilovao 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija

19

40

Svjedočenje Garde o ratnim danima sabrana u monografiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner