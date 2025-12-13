Logo
Large banner

Poziv građanima na oprez: Maloljetnici ubacuju petarde u stanove i na balkone

Izvor:

Bljesak

13.12.2025

18:52

Komentari:

0
Позив грађанима на опрез: Малољетници убацују петарде у станове и на балконе

Danas se desio ozbiljan sigurnosni incident zabilježen oko 15.20 sati u Mostaru, gd‌je je, prema navodima jednog građanina, skupina maloljetnika bacala pirotehnička sredstva u stanove kroz prozore i na balkone.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna petarda ubačena je kroz prozor sobe u stan u kojem borave članovi porodice, nakon čega je na mjestu događaja obavljen uviđaj. Prema tvrdnjama građana, oni su naknadno saznali da slični incidenti nisu bili izolirani te da su pirotehnička sredstva bacana i na druge balkone i u stanove u istoj ulici.

“Ne daj Bože da se neko u tom trenutku nalazio u sobi. Posebno su ugrožena mala d‌jeca i starije osobe koje često spavaju uz otvorene prozore ili vrata. Smatram da je važno upozoriti javnost jer kome bi uopće palo na pamet da bi mu neko mogao ubaciti petardu u stan”, naveo je čitalac portala Bljesak.

илу-школа-11122025

Društvo

Jesu li djeca upoznata sa opasnostima korišćenja pirotehničkih sredstava?

Kako javlja ovaj mostarski portal, policija je obaviještena o događaju.

Policija je tada upozorila da pirotehnika predstavlja ozbiljnu opasnost za sigurnost građana, osobito d‌jece i starijih osoba, te pozvala građane da svaku sumnjivu aktivnost prijave na broj 122.

Podijeli:

Tagovi:

Petarde

Mostar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Салах се вратио у стилу: Ливерпул славио против Брајтона

Fudbal

Salah se vratio u stilu: Liverpul slavio protiv Brajtona

1 h

0
Дуроњић: Загађење ваздуха третирати као елементарну непогоду

Društvo

Duronjić: Zagađenje vazduha tretirati kao elementarnu nepogodu

1 h

0
Ердоган: Мир је надохват руке

Svijet

Erdogan: Mir je nadohvat ruke

1 h

0
Руске резерве злата достигле историјски врхунац

Svijet

Ruske rezerve zlata dostigle istorijski vrhunac

1 h

0

Više iz rubrike

Дуроњић: Загађење ваздуха третирати као елементарну непогоду

Društvo

Duronjić: Zagađenje vazduha tretirati kao elementarnu nepogodu

1 h

0
Људи великог срца су око нас: Изгорјела им кућа, комшија обећао обнову до Божића

Društvo

Ljudi velikog srca su oko nas: Izgorjela im kuća, komšija obećao obnovu do Božića

2 h

0
Апел возачима! Појачан саобраћај према Хрватској

Društvo

Apel vozačima! Pojačan saobraćaj prema Hrvatskoj

6 h

0
Каква нас недјеља очекује сутра?

Društvo

Kakva nas nedjelja očekuje sutra?

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

10

Velika tuča u Eliti: Pobili se Aneli i Luka

19

58

Suđenje Brajanu Volšu u završnici: Pred porotom tri opcije

19

50

Preminuo Bora Mercedes

19

46

Lukašenko pomilovao 123 zatvorenika u zamjenu za ukidanje američkih sankcija

19

40

Svjedočenje Garde o ratnim danima sabrana u monografiju

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner