Poziv građanima na oprez: Maloljetnici ubacuju petarde u stanove i na balkone

Danas se desio ozbiljan sigurnosni incident zabilježen oko 15.20 sati u Mostaru, gd‌je je, prema navodima jednog građanina, skupina maloljetnika bacala pirotehnička sredstva u stanove kroz prozore i na balkone.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna petarda ubačena je kroz prozor sobe u stan u kojem borave članovi porodice, nakon čega je na mjestu događaja obavljen uviđaj. Prema tvrdnjama građana, oni su naknadno saznali da slični incidenti nisu bili izolirani te da su pirotehnička sredstva bacana i na druge balkone i u stanove u istoj ulici.

“Ne daj Bože da se neko u tom trenutku nalazio u sobi. Posebno su ugrožena mala d‌jeca i starije osobe koje često spavaju uz otvorene prozore ili vrata. Smatram da je važno upozoriti javnost jer kome bi uopće palo na pamet da bi mu neko mogao ubaciti petardu u stan”, naveo je čitalac portala Bljesak.

Društvo Jesu li djeca upoznata sa opasnostima korišćenja pirotehničkih sredstava?

Kako javlja ovaj mostarski portal, policija je obaviještena o događaju.

Policija je tada upozorila da pirotehnika predstavlja ozbiljnu opasnost za sigurnost građana, osobito d‌jece i starijih osoba, te pozvala građane da svaku sumnjivu aktivnost prijave na broj 122.