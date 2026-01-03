Vrtoglave cifre: Ovo su novogodišnji honorari estradnih zvijezda

Doček Nove 2026. godine još jednom je potvrdio da je praznična noć najunosniji termin na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni.

Prema podacima koje su uoči i neposredno nakon dočeka objavili mediji, najtraženiji pjevači i pjevačice za svega nekoliko sati nastupa naplatili su desetine, pa čak i stotine hiljada evra.

Prema više javno dostupnih izvora, najveći honorar među regionalnim zvijezdama ponovo je pripao Dini Merlinu. Njegov nastup na dočeku Nove godine procijenjen je na oko 150.000 evra, što se već godinama smatra rekordnim novogodišnjim honorarom u regionu. Merlin je Novu 2026. dočekao s publikom na trgu u Dubrovniku.

Veliki broj izvođača odlučio se za nastupe u Crnoj Gori. Aco Pejović je, prema pisanju medija, za novogodišnji nastup zaradio oko 80.000 evra. Lepa Brena bila je rezervisana za nastup u Tivtu, gdje je, prema navodima izvora, inkasirala takođe 80.000 evra. Nastupali su i Saša Matić te Jelena Rozga, čiji su honorari iznosili između 30.000 i 40.000 evra.

Najskuplja izvođačica na crnogorskom primorju bila je Aleksandra Prijović, koja se nakon jednogodišnje pauze vratila nastupima upravo u Crnoj Gori. Navodno je za doček Nove godine zaradila čak 100.000 evra.

Prema navodima medija, nastup Dejana Matića opštinu Čajetina koštao je oko 48.000 evra, dok je Anđela Ignjatović Breskvica inkasirala oko 50.000 evra, a Džejla Ramović oko 25.000 evra.

S druge strane, Sandra Afrika nastupala je u jednom beogradskom ugostiteljskom objektu, gdje je cijena ulaznice iznosila 50 evra. Ipak, gosti su morali ispuniti i uslov minimalne potrošnje, koji se, u zavisnosti od mjesta, kretao od 150 do čak 1.000 evra.