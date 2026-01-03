Logo
Large banner

Vrtoglave cifre: Ovo su novogodišnji honorari estradnih zvijezda

Izvor:

Avaz

03.01.2026

12:34

Komentari:

0
Вртоглаве цифре: Ово су новогодишњи хонорари естрадних звијезда
Foto: ATV

Doček Nove 2026. godine još jednom je potvrdio da je praznična noć najunosniji termin na domaćoj i regionalnoj muzičkoj sceni.

Prema podacima koje su uoči i neposredno nakon dočeka objavili mediji, najtraženiji pjevači i pjevačice za svega nekoliko sati nastupa naplatili su desetine, pa čak i stotine hiljada evra.

Стругање леда-03012026

Savjeti

Kako pravilno koristiti strugač za led: Mnogi to rade pogrešno

Prema više javno dostupnih izvora, najveći honorar među regionalnim zvijezdama ponovo je pripao Dini Merlinu. Njegov nastup na dočeku Nove godine procijenjen je na oko 150.000 evra, što se već godinama smatra rekordnim novogodišnjim honorarom u regionu. Merlin je Novu 2026. dočekao s publikom na trgu u Dubrovniku.

Veliki broj izvođača odlučio se za nastupe u Crnoj Gori. Aco Pejović je, prema pisanju medija, za novogodišnji nastup zaradio oko 80.000 evra. Lepa Brena bila je rezervisana za nastup u Tivtu, gdje je, prema navodima izvora, inkasirala takođe 80.000 evra. Nastupali su i Saša Matić te Jelena Rozga, čiji su honorari iznosili između 30.000 i 40.000 evra.

Najskuplja izvođačica na crnogorskom primorju bila je Aleksandra Prijović, koja se nakon jednogodišnje pauze vratila nastupima upravo u Crnoj Gori. Navodno je za doček Nove godine zaradila čak 100.000 evra.

Horoskop

Zanimljivosti

Tri znaka horoskopa su na udaru karme: Stiže naplata za sve što su radili

Prema navodima medija, nastup Dejana Matića opštinu Čajetina koštao je oko 48.000 evra, dok je Anđela Ignjatović Breskvica inkasirala oko 50.000 evra, a Džejla Ramović oko 25.000 evra.

S druge strane, Sandra Afrika nastupala je u jednom beogradskom ugostiteljskom objektu, gdje je cijena ulaznice iznosila 50 evra. Ipak, gosti su morali ispuniti i uslov minimalne potrošnje, koji se, u zavisnosti od mjesta, kretao od 150 do čak 1.000 evra.

Podijeli:

Tagovi:

Nova godina

pjevači

Honor

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ковачевић: Сви смо окупљени око Српске

Republika Srpska

Kovačević: Svi smo okupljeni oko Srpske

3 h

0
Дјеца која користе телефон прије 13. године у ризику су од ова три поремећаја

Zdravlje

Djeca koja koriste telefon prije 13. godine u riziku su od ova tri poremećaja

3 h

0
Предрагу спаљене руке и лице у стравичном пожару: Бака открила у каквом је стању

Svijet

Predragu spaljene ruke i lice u stravičnom požaru: Baka otkrila u kakvom je stanju

3 h

0
Берлин остао без струје, полиција сумња на напад

Svijet

Berlin ostao bez struje, policija sumnja na napad

3 h

0

Više iz rubrike

Дарко Лазић открио да ли планира проширење породице

Scena

Darko Lazić otkrio da li planira proširenje porodice

4 h

0
У једној години се удала, родила бебу, па се развела: Ана била у ријалитију, сад промијенила живот потпуно

Scena

U jednoj godini se udala, rodila bebu, pa se razvela: Ana bila u rijalitiju, sad promijenila život potpuno

23 h

0
Озбиљне оптужбе: "Вил Смит ме намамио и припремио за даљу сексуалну злоупотребу"

Scena

Ozbiljne optužbe: "Vil Smit me namamio i pripremio za dalju seksualnu zloupotrebu"

1 d

0
Испливала дуго чувана тајна Ане Ивановић и Бастијана Швајнштајгера

Scena

Isplivala dugo čuvana tajna Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

14

Ove marke su povučene, šta ako ih niste zamijenili

15

03

Irska Hrvatima nudi do 70 hiljada evra, ne moraju ni da žive tamo

14

48

Stručnjak otkriva: Ako se osjećate nervozno, potrebno je samo da zapjevate

14

46

Sutra je najljepši praznik posvećen očevima: Ovaj običaj se obavezno poštuje

14

42

Košarac: Za stabilnost i napredak Srpske zaslužna politika Milorada Dodika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner