U jednoj godini se udala, rodila bebu, pa se razvela: Ana bila u rijalitiju, sad promijenila život potpuno

Bivša zadrugarka Ana Jovanović u godini koja je iza nas je uspjela da se uda, rodi ćerku i razvede ubrzo nakon vjenčanja, a sada je progovorila o svemu tome.

Naime, Ana se udala prošle godine sa bivšeg partnera Nikolu Ilića, sa kojim je potom dobila dijete, ali njihov brak nije uspio.

- Slobodno mogu reći da mi je 2025. godina ubjedljivo najbolja do sada. Pored toliko lijepih stvari koje su mi se desile, a na prvom mjestu bih izdvojila to što sam postala mama, loše stvari stvarno ni ne primjećujem ali sam i na njima jako zahvalna. Nekako kad god nam se nešto loše desi, ne vidimo i dobru stranu toga. Iz svega izađemo jači, bolji i snažniji, i cijeli život će biti uspona i padova i meni je to nekako skroz okej. Naravno da mi je razvod teško pao, slagala bih kada bih rekla suprotno. Ja sam presrećna što imam bebu sa osobom koju sam stvarno jako voljela, i što sam se mlada ostvarila na tom polju. Iz cjelokupnog odnosa želim da pamtim samo lijepe stvari, i lijepe trenutke jer ih je bilo puno - pričala je ona.

Jovanovićka je otkrila i da li je u 2026. godini spremna na novu ljubav.

- Nisam spremna za novu ljubav, posvetila sam se u potpunosti sebi i bebi, i želim da tako ostane neko vrijeme, nisam u zabludi da ću ostati cijeli život sama, ali još neko vrijeme sigurno hoću.

Na pitanje da li je ispunila sve ciljeve koje je sebi zacrtala u 2025. godini, odgovorila je:

- Nisam ispunila sve ciljeve, od nekih sam i odustala, neki nisu bili mogući da se ostvare, svakako da sam jako puno postigla u jednoj godini sam se i udala, dobila bebicu a i razvela, mislim da je to i previše - rekla je kroz smijeh i otkrila koliko ju je majčinstvo promijenilo:

"Ovo je put kojim do sad nisam išla"

- Što više vrijeme prolazi vidim koliko me je promijenilo a i koliko me mijenja. Shvatam da sam sazrela što mi je sa jedne strane čak i bilo malo krivo, sa druge strane sam presrećna jer ne ponavljam više iste greške. Ovo je definitivno put kojim do sada nisam išla, i sve mi je još uvijek novo, malo sam zbunjena, ne znam pomješano je sve. Beba me je naučila šta je bezgranična i bezuslovna ljubav, koliko god da sam mislila da to mogu da razumijem i da razumijem, tek kada sam se porodila sam to i shvatila. Cijeli svoj život sam preusmjerila ka njoj, i nikada u životu nisam bila srećnija, svaki dan mi je ispunjen ljubavlju.

(Pink)