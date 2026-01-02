Direktor bolnice: Liječenje povrijeđenih u teškoj nesreći bi moglo da traje mjesecima

Izvor:
Agencije
02.01.2026
15:10
Komentari:0
Liječenje povrijeđenih u novogodišnjoj noći u Švajcarskoj moglo bi da potraje mjesecima, izjavio je direktor bolnice u Sionu Erik Bonven.
On je rekao da je plan za vanredne situacije odmah aktiviran kada su pacijenti sa teškim opekotinama počeli da pristižu u novogodišnjoj noći.
- Navikli smo na traume i nesreće na skijanju, ali ovo su bile veoma teške povrede - istakao je Bonven za Televizijsku stanicu Svis Romand.
Kada se veliki dio površine kože opeče, tijelo više nema nikakvu zaštitu, objasnio je Bonven.
- Kao rezultat povreda, tijelo veoma brzo upada u metabolički stres. Mnogi pacijenti će vjerovatno morati da se liječe na intenzivnoj nezi nekoliko mjeseci - naveo je direktor bolnice u Sionu koja se nalazi oko 25 kilometara od Kran Montane.
U nesreći koja se dogodila u popularnom baru u Kran Montani u Švajcarskoj 1. januara oko 1.30, poginulo je najmanje 47 osoba, dok je povrijeđeno 115, a među gostima je bilo i dosta tinejdžera.
Svijet
5 h0
Svijet
7 h0
Svijet
9 h1
Svijet
19 h0
Najnovije
Najčitanije
17
24
17
13
16
59
16
59
16
50
Trenutno na programu