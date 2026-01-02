Logo
Direktor bolnice: Liječenje povrijeđenih u teškoj nesreći bi moglo da traje mjesecima

Izvor:

Agencije

02.01.2026

15:10

Директор болнице: Лијечење повријеђених у тешкој несрећи би могло да траје мјесецима
Foto: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Liječenje povrijeđenih u novogodišnjoj noći u Švajcarskoj moglo bi da potraje mjesecima, izjavio je direktor bolnice u Sionu Erik Bonven.

On je rekao da je plan za vanredne situacije odmah aktiviran kada su pacijenti sa teškim opekotinama počeli da pristižu u novogodišnjoj noći.

- Navikli smo na traume i nesreće na skijanju, ali ovo su bile veoma teške povrede - istakao je Bonven za Televizijsku stanicu Svis Romand.

Kada se veliki dio površine kože opeče, tijelo više nema nikakvu zaštitu, objasnio je Bonven.

- Kao rezultat povreda, tijelo veoma brzo upada u metabolički stres. Mnogi pacijenti će vjerovatno morati da se liječe na intenzivnoj nezi nekoliko mjeseci - naveo je direktor bolnice u Sionu koja se nalazi oko 25 kilometara od Kran Montane.

U nesreći koja se dogodila u popularnom baru u Kran Montani u Švajcarskoj 1. januara oko 1.30, poginulo je najmanje 47 osoba, dok je povrijeđeno 115, a među gostima je bilo i dosta tinejdžera.

