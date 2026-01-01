Logo
Large banner

Nezapamćena tragedija u Švajcarskoj: Među stradalima nema državljana BiH!

Izvor:

Agencije

01.01.2026

21:52

Komentari:

0
Незапамћена трагедија у Швајцарској: Међу страдалима нема држављана БиХ!
Foto: Tanjug/AP/Valle/Keystone/Alessandro della

Prema trenutno raspoloživim informacijama, među stradalima u tragediji u Švajcarskoj nema državljana BiH, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova BiH.

Ministarstvo spoljnih poslova BiH izrazilo je saučešće Švajcarskoj povodom tragedije u baru tokom novogodišnje proslave u elitnom švicarskom skijaškom centru Kran-Montana, u kojem je, prema posljednjim informacijama, poginulo 47 osoba, dok je 115 povrijeđeno.

Ministarstvo ističe da je u stalnom kontaktu s nadležnim švajcarskim institucijama te da će nastaviti pratiti razvoj situacije.

Uzrok požara, koji je u početku prijavljen kao eksplozija, još uvijek nije razjašnjen, ali su vlasti saopštile da se, prema dosadašnjim informacijama, radilo o nesreći.

Podijeli:

Tagovi:

Švajcarska

nesreća

požar

tragedija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Србин био у дискотеци смрти у Швајцарској: Од Стефана ни трага, породица моли за помоћ

Svijet

Srbin bio u diskoteci smrti u Švajcarskoj: Od Stefana ni traga, porodica moli za pomoć

2 h

0
Огласила Амбасада Србије у Швајцарској о трагедији на скијалишту

Svijet

Oglasila Ambasada Srbije u Švajcarskoj o tragediji na skijalištu

5 h

0
Свједок испричао детаље ужаса у Швајцарској: Људи су газили преко других да побјегну

Svijet

Svjedok ispričao detalje užasa u Švajcarskoj: Ljudi su gazili preko drugih da pobjegnu

5 h

0
Ово је тренутак избијања пожара у швајцарском клубу

Svijet

Ovo je trenutak izbijanja požara u švajcarskom klubu

5 h

0

Više iz rubrike

Макрон се обратио у новогодишњем говору: Све мање људи занима шта има да каже

Svijet

Makron se obratio u novogodišnjem govoru: Sve manje ljudi zanima šta ima da kaže

1 h

0
Већ данима се не смирују протести у Ирану: Демонстранти покушали да упадну у владину зграду

Svijet

Već danima se ne smiruju protesti u Iranu: Demonstranti pokušali da upadnu u vladinu zgradu

1 h

0
Мирошник: Зеленски и европски лидери додају немогуће услове у мировни споразум

Svijet

Mirošnik: Zelenski i evropski lideri dodaju nemoguće uslove u mirovni sporazum

1 h

0
Украјина

Svijet

Saradnik Zelenskog se pohvalio: Ko se u 2025. najviše isprsio za pomoć Kijevu

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

30

Oglasio se Roberto Karlos poslije operacije

22

02

Kad je bolje koristiti maslac, a kad margarin?

21

52

Nezapamćena tragedija u Švajcarskoj: Među stradalima nema državljana BiH!

21

46

Trinkijeri: Rekao sam, ne mogu poslije Željka

21

45

Makron se obratio u novogodišnjem govoru: Sve manje ljudi zanima šta ima da kaže

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner