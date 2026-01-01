Nezapamćena tragedija u Švajcarskoj: Među stradalima nema državljana BiH!

Prema trenutno raspoloživim informacijama, među stradalima u tragediji u Švajcarskoj nema državljana BiH, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova BiH.

Ministarstvo spoljnih poslova BiH izrazilo je saučešće Švajcarskoj povodom tragedije u baru tokom novogodišnje proslave u elitnom švicarskom skijaškom centru Kran-Montana, u kojem je, prema posljednjim informacijama, poginulo 47 osoba, dok je 115 povrijeđeno.

Ministarstvo ističe da je u stalnom kontaktu s nadležnim švajcarskim institucijama te da će nastaviti pratiti razvoj situacije.

Uzrok požara, koji je u početku prijavljen kao eksplozija, još uvijek nije razjašnjen, ali su vlasti saopštile da se, prema dosadašnjim informacijama, radilo o nesreći.