Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski i njegovi evropski partneri pokušavaju da uključe nemoguće uslove u budući mirovni sporazum o Ukrajini, rekao je agenciji RIA Novosti ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za ratne zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

Mirošnik je dodao da se oni nadaju da će Rusija potpuno odustati od sporazuma.

"Ni Zelenski niti Evropljani nisu zainteresovani za rješavanje sukoba. Ne žele da se potpuno posvađaju sa SAD, tako da je njihov glavni cilj da iskrive prijedloge SAD", izjavio je Mirošnik.

SAD od sredine novembra promovišu novi mirovni plan za Ukrajinu.

Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je 2. decembra u Kremlju specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i zeta američkog predsjednika Donalda Trampa Džareda Kušnera.

Posjeta predstavnika SAD Rusiji bila je povezana sa raspravom o američkom mirovnom planu za Ukrajinu.

Kremlj je saopštio da Rusija ostaje otvorena za pregovore i posvećena diskusijama iz Enkoridža.