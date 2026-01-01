Tramp otkrio zbog čega ima velike modrice na ruci

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u intervjuu za "Volstrit džurnal" da ima velike modrice na ruci zbog aspirina koji uzima i negirao je da je zaspao dok je prisustvovao javnim sastancima.

On je modricu na ruci objasnio kao posljedicu aspirina koji svakodnevno uzima radi razrjeđivanja krvi.

"Ne želim da mi gusta krv struji kroz srce", rekao je predsjednik SAD.

U intervjuu u kojem je tvrdio da je dobrog zdravlja, Tramp je promijenio svoju prethodnu izjavu o tome da je u oktobru imao magnetnu rezonancu, rekavši da je umjesto toga u pitanju bilo CT skeniranje.

Tramp, koji je sa 79 godina najstarija osoba koja je preuzela predsjedničku funkciju u SAD, rekao je u intervjuu da je njegovo zdravlje savršeno i izrazio frustraciju zbog interesovanja medija za ovu temu.