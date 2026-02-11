Logo
Greška u kuhinji koju prave mnogi

11.02.2026

22:40

Кухиња
Foto: Pexels/Vlada Karpovich

Daniel Boulud, kulinarska legenda koja već više od trideset godina ostavlja snažan pečat na gastronomiju Njujorka, podijelio je svoja pravila za postizanje idealne slanoće u jelima. Njegov pristup nije zasnovan na komplikovanim formulama, već na razvoju osjećaja, a do njega se, kaže, dolazi vježbom, dosljednošću i korištenjem iste vrste soli.

Boulud, čiji je restoran Daniel sinonim za vrhunsku francusku kuhinju i nosilac Mišlenove zvjezdice, tokom karijere otvorio je čak 19 restorana širom svijeta. Ipak, osim što je briljantan kuvar, poznat je i kao izuzetan domaćin i mentor. Mnogi danas slavni šefovi stasavali su upravo u njegovoj kuhinji.

Kada se na Instagramu pojavio snimak u kojem zajedno sa popularnim kreatorima sadržaja Aleksom i Tomom objašnjava kako profesionalci začinjavaju hranu, video je u kratkom roku pregledan milionima puta. Ljude je najviše zainteresovalo - koliko soli je zapravo dovoljno.

So se mjeri prstima, a ne kašikom

Boulud uvijek naglašava da je važno razviti vizuelni i taktilni osjećaj za količinu. Umjesto vaganja ili mjerenja kašikom, on koristi prste. U praksi to znači da hranu možete posuti tankim tragom soli koji zahvatite sa dva, tri ili četiri prsta, u zavisnosti od veličine i debljine namirnice.

Za manji komad ribe biće dovoljna nježna mjera sa dva prsta, dok se veći komadi mesa mogu začiniti obilnije. Nema stroge matematike - cilj je da naučite kako određena količina izgleda u ruci i kakav ukus daje.

U njegovim kuhinjama koristi se fina morska so. Razlog je jednostavan: kada stalno radite sa istom vrstom, mnogo lakše stičete rutinu i preciznost. Promjena soli, objašnjava on, često znači i drugačiju jačinu slanoće, pa je teže ostati dosljedan.

Kašiku ne preporučuje jer lako može da dovede do pretjerivanja. Ako ne želite da solite prstima, dobar izbor je mlinac - svaki okret daje vam bolju kontrolu nad količinom.

Voda i so - kombinacija koja traži pažnju

Kada je riječ o kuvanju tjestenine ili žitarica, Boulud savjetuje da možete posegnuti za povoljnijom, košer solju, jer se koristi u većoj količini. Ipak, upozorava da se sa tečnošću mora oprezno.

Njegov jednostavan trik: probajte vodu. Ako ste u šerpu stavili samo vodu i so, još uvijek imate vremena da ispravite ukus.

Sa supama je situacija drugačija. Jednom kada pretjerate, jedini način da ublažite slanoću jeste razređivanje, a to može promijeniti cijelu strukturu jela. Zato supu treba soliti postepeno i završno podešavanje ukusa ostaviti za sam kraj kuvanja.

Kada je jelo gotovo, tada dolazi finalno kušanje i sitne korekcije - malo po malo, dok ne dođete do savršene ravnoteže.

Uz ove savjete, tanjir iz vaše kuhinje lako može da dobije notu restoranske preciznosti. Tajna, kako kaže Boulud, nije u velikim trikovima, već u pažnji, rutini i stalnom provjeravanju ukusa.

Ako savladate soljenje, pola posla ste već završili, piše "Food And Wine", a prenosi "24Sedam".

