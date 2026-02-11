Logo
Mislili ste da je genetika? Ova svakodnevna rutina ubrzava ćelavost

Ona

11.02.2026

08:46

Foto: Pixabay/Erik_Lyngsoe

Ako ste primetili da kosa počinje da vam se prorjeđuje, možda ćete to pripisati starenju ili porodičnim genima. Ali stručnjaci upozoravaju da postoji jedna veoma rasprostranjena navika u kojoj učestvuje veliki broj ljudi, a koja bi mogla izazivati gubitak kose.

Dobro je poznato da pušenje izaziva ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući rak, respiratorne bolesti i kardiovaskularne probleme, ali može doprineti i gubitku kose. Iako je nasledna ćelavost po muškom obrascu česta, stručnjaci sugerišu da pušenje može biti povezano sa ubrzanim proređivanjem kose, pa čak i prevremenim sijedom kosom.

Specijalisti za kosu navode da je pušenje povezano sa problemima poput prekomernog opadanja kose i prevremenih sedih vlasi, jer može poremetiti ciklus rasta kose i prirodnu pigmentaciju.

Istraživanje objavljeno u Journal of Cosmetic Dermatology otkrilo je da su muškarci koji puše 1,8 puta podložniji razvoju ćelavosti po muškom obrascu u odnosu na one koji ne puše.

Region

Plaćaju građanima da prestanu pušiti

Pušenje takođe može izazvati prevremeno više sijedih vlasi, prema zasebnom istraživanju u Indian Dermatology Online Journal. Istraživanje je pokazalo da su "pušači 2,5 puta češće skloni sijedoj kosi".

Do toga dolazi zato što folikuli dlake zavise od adekvatnog snabdevanja kiseonikom i hranljivim materijama, koje krv prenosi do skalpa. Pušenje utiče na cirkulaciju, potencijalno sprečavajući telo da isporuči potrebne elemente do vlasišta.

Dodatno, dugotrajno pušenje smanjuje protok krvi, što može učiniti da kosa izgleda beživotno i da bude sklonija suvoći, lomljenju i cijepanju vrhova.

- Prestanak pušenja je jedno od najboljih stvari koje možete učiniti za svoje zdravlje, a može napraviti stvarnu razliku i za vašu kosu. Kada prestanete, skalp ima bolju šansu da ostane zdrav, što može usporiti proređivanje i podržati gušći izgled kose na duži rok.

Ipak, ako primjetite da gubitak kose nastupa iznenada, da je mrljasto ili brzo napreduje, važno je da se obratite ljekaru, jer to može biti povezano sa nekim zdravstvenim problemom - smatraju stručnjaci.

Tagovi :

ćelavost

kosa

