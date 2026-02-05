Logo
Large banner

Ogromne kazne: Zapaljena cigareta prazni novčanike

Izvor:

ATV

05.02.2026

14:03

Komentari:

0
Огромне казне: Запаљена цигарета празни новчанике

Pušenje će na mnogim mjestima svakodnevnog života u Baden-Virtembergu uskoro biti znatno strože regulisano.

Pokrajinska vlada u srijedu, 4. februara, donijela je reformu Zakona o zaštiti nepušača, prenosi "Feniks-magazin".

Nova pravila trebala bi stupiti na snagu za nekoliko mjeseci. Ona ne pogađaju samo klasične pušače, već i korisnike e-cigareta, vejpeova i nargila, jer se smatra da su materije koje nastaju isparavanjem ili zagrijavanjem takođe štetne za zdravlje.

Тава

Savjeti

Kako ukloniti mrlje sa tave: Potrebna vam je uobičajena namirnica koju već imate u kući

Zabrana pušenja proširuje se na brojna dodatna mjesta, sa fokusom na prostore gdje borave djeca i mladi. Ubuduće će dim biti zabranjen na: dječijim igralištima, tramvajskim i autobuskim stajalištima, otvorenim bazenima, zološkim vrtovima, zabavnim parkovima, školskim dvorištima (ukidaju se zone za pušenje) i državnim institucijama, gdje se potpuno ukidaju sobe za pušače.

U restoranima pušenje ostaje zabranjeno, dok na terasama i dalje ostaju moguće iznimke. U malim "kvartovskim" kafićima (jedna prostorija bez tople hrane) i dalje će se smjeti pušiti. Veći lokali i klubovi mogu nuditi odvojene prostorije za pušače, ali uz novu obavezu: na samom ulazu mora biti jasno istaknuto postoji li prostor za pušače, a ulaz je dopušten isključivo odraslim osobama.

aleksandar vranjes

Republika Srpska

Vranješ: Histerija u Sarajevu najbolje pokazuje značaj posjete delegacije Srpske Americi

Zanimljivo je da je vlada odlučila da ne uvodi zabranu u šatorima za pivo i vino tokom festivala, uprkos preporukama građanskog foruma. Argument vlasti je da su takvi događaji vremenski ograničeni i da je u prvom planu "karakter manifestacije".

Onima koji se ne budu držali novih pravila prijete novčane kazne i to na način da će prvi prekršaj biti kažnjen kaznom do 200 evra, a ponovljeni prekršaj unutar godine dana i do 500 evra. Vlasnici lokala, ako se ne budu pridržavali pravila o pušačkim zonama, mogu biti kažnjeni do 3.330 evra, a u ponovljenom slučaju čak do 6.500 evra.

Podijeli:

Tagovi:

Cigarete

pušenje

Njemačka

kazne

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Русија има нови услов за мир

Svijet

Rusija ima novi uslov za mir

1 h

1
Украјина

Svijet

Nova razmjena ruskih i ukrajinskih zarobljenika

1 h

0
Ruža cvijet

Svijet

Iznenada preminula mlada fudbalerka: Klub potvrdio užasne vijesti

1 h

0
Украјинска ракета Фламинго

Svijet

Ukrajina napala: Flamingom udarila na Orešnik

2 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

38

Stevandić: Je li BiH luda?

14

35

Ministarstvo: Bodiroga više pažnje posvećuje ril snimcima nego ljudskim životima

14

27

Ko je osjećajniji tokom intimnog odnosa - muškarci ili žene?

14

21

Zakazano novo suđenje za ubistvo Slaviše Ćuluma

14

18

Minić: Sve ukazuje da će Karan ponovo pobijediti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner