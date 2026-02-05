Ogromne kazne: Zapaljena cigareta prazni novčanike

Pokrajinska vlada u srijedu, 4. februara, donijela je reformu Zakona o zaštiti nepušača, prenosi "Feniks-magazin".

Nova pravila trebala bi stupiti na snagu za nekoliko mjeseci. Ona ne pogađaju samo klasične pušače, već i korisnike e-cigareta, vejpeova i nargila, jer se smatra da su materije koje nastaju isparavanjem ili zagrijavanjem takođe štetne za zdravlje.

Savjeti Kako ukloniti mrlje sa tave: Potrebna vam je uobičajena namirnica koju već imate u kući

Zabrana pušenja proširuje se na brojna dodatna mjesta, sa fokusom na prostore gdje borave djeca i mladi. Ubuduće će dim biti zabranjen na: dječijim igralištima, tramvajskim i autobuskim stajalištima, otvorenim bazenima, zološkim vrtovima, zabavnim parkovima, školskim dvorištima (ukidaju se zone za pušenje) i državnim institucijama, gdje se potpuno ukidaju sobe za pušače.

U restoranima pušenje ostaje zabranjeno, dok na terasama i dalje ostaju moguće iznimke. U malim "kvartovskim" kafićima (jedna prostorija bez tople hrane) i dalje će se smjeti pušiti. Veći lokali i klubovi mogu nuditi odvojene prostorije za pušače, ali uz novu obavezu: na samom ulazu mora biti jasno istaknuto postoji li prostor za pušače, a ulaz je dopušten isključivo odraslim osobama.

Republika Srpska Vranješ: Histerija u Sarajevu najbolje pokazuje značaj posjete delegacije Srpske Americi

Zanimljivo je da je vlada odlučila da ne uvodi zabranu u šatorima za pivo i vino tokom festivala, uprkos preporukama građanskog foruma. Argument vlasti je da su takvi događaji vremenski ograničeni i da je u prvom planu "karakter manifestacije".

Onima koji se ne budu držali novih pravila prijete novčane kazne i to na način da će prvi prekršaj biti kažnjen kaznom do 200 evra, a ponovljeni prekršaj unutar godine dana i do 500 evra. Vlasnici lokala, ako se ne budu pridržavali pravila o pušačkim zonama, mogu biti kažnjeni do 3.330 evra, a u ponovljenom slučaju čak do 6.500 evra.