Nova razmjena ruskih i ukrajinskih zarobljenika

Izvor:

Agencije

05.02.2026

13:02

Komentari:

0
Украјина
Foto: Tanjug

Sa teritorije koja je pod kontrolom kijevskog režima vraćeno je 157 ruskih vojnika, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Zauzvrat, ruska strana je predala 157 ratnih zarobljenika Oružanih snaga Ukrajine.

"Pored toga, vraćena su i tri državljanina Ruske Federacije", stanovnici Kurske oblasti, koje je kijevski režim nezakonito zadržavao, a koji će biti dopremljeni kući - istakli su u ruskom odbrambenom resoru.

Dodali su da se ruski vojnici trenutno nalaze na teritoriji Republike Belorusije, gde im se pruža neophodna psihološka i medicinska pomoć.

Doktor

Zdravlje

Ruski naučnici otkrili mehanizam za suzbijanje rasta ćelija raka

"Svi ruski vojnici biće prebačeni u Rusku Federaciju radi lečenja i rehabilitacije u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane Rusije. Pri povratku ruskih vojnika iz zarobljeništva posredničku humanitarnu ulogu imali su Ujedinjeni Arapski Emirati i Sjedinjene Američke Države", podvukli su u saopštenju.

Tag:

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

