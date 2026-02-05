Logo
Ukrajina napala: Flamingom udarila na Orešnik

Izvor:

Agencije

05.02.2026

12:35

Украјинска ракета Фламинго
Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Ukrajinske odbrambene snage izvele su seriju udara na kompleks zgrada u okviru kojih se vrši priprema za lansiranje interkontinentalnih balističkih raketa srednjeg dometa "Orešnik".

Kako je prenio ukrajinski portal "NV.ua", pogođen je poligon Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti Ruske Federacije.

Nije međutim precizirano kada su udari izvršeni, a umjesto toga navedeno je da su oni izvedeni u januaru 2026.

Ukrajinski mediji su takođe naveli i da je mjesto lansiranja "Orešnika", koji su Rusi u više navrata lansirali na Ukrajinu i izazvali brojne žrtve i materijalnu štetu, pogođeno "Flamingo" raketama.

зеленски стигао у САД

Svijet

Zelenski objavio podatke Kijeva o broju poginulih vojnika

Riječ je o ukrajinskoj, kako su je opisivali, "monstruoznoj" raketi s dometom od 2.900 kilometara i bojevom glavom od 1.150 kilograma.

"Flamingo" je u potpunosti domaće proizvodnje, navodno sposoban da pogodi ciljeve duboko u evropskom dijelu Rusije, pa čak i u zapadnom Sibiru.

Ruska prijestonica Moskva takođe može biti pogođena ovom raketom.

Serijska proizvodnja rakete je u Karpatima, navode izvještaji, a njena prva borbena upotreba bila je tokom ljeta.

Rusija

Ukrajina

Vojna akcija - Rusija - Ukrajina - 2022

