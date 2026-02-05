Ukrajina napala: Flamingom udarila na Orešnik

Izvor:
Ukrajinske odbrambene snage izvele su seriju udara na kompleks zgrada u okviru kojih se vrši priprema za lansiranje interkontinentalnih balističkih raketa srednjeg dometa "Orešnik".
Kako je prenio ukrajinski portal "NV.ua", pogođen je poligon Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti Ruske Federacije.
Nije međutim precizirano kada su udari izvršeni, a umjesto toga navedeno je da su oni izvedeni u januaru 2026.
Ukrajinski mediji su takođe naveli i da je mjesto lansiranja "Orešnika", koji su Rusi u više navrata lansirali na Ukrajinu i izazvali brojne žrtve i materijalnu štetu, pogođeno "Flamingo" raketama.
Riječ je o ukrajinskoj, kako su je opisivali, "monstruoznoj" raketi s dometom od 2.900 kilometara i bojevom glavom od 1.150 kilograma.
"Flamingo" je u potpunosti domaće proizvodnje, navodno sposoban da pogodi ciljeve duboko u evropskom dijelu Rusije, pa čak i u zapadnom Sibiru.
Ruska prijestonica Moskva takođe može biti pogođena ovom raketom.
Serijska proizvodnja rakete je u Karpatima, navode izvještaji, a njena prva borbena upotreba bila je tokom ljeta.
❗️🇺🇦Flamingo missiles struck the infrastructure of the 🇷🇺Kapustin Yar test range, from where the Oreshnik is launched — Ukrainian General Staff— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) February 5, 2026
On the territory of the test range, some buildings were damaged, one of the hangars was destroyed, and personnel were evacuated. pic.twitter.com/e155COXVYd
