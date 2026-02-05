Zbog snijega i ledene kiše otkazani brojni letovi

Uprava aerodroma u Berlinu saopštila je da je bila prinuđena da odgodi ili otkaže brojne odlazne letove usljed snježnih padavina i ledene kiše.

U saopštenju objavljenom na internet stranici aerodroma navedeno je ranije jutros da nema polijetanja sa piste u Berlinu, a putnicima je rečeno da provjere status letova.

Zanimljivosti Goran rekao da ima 65 godina i napravio pometnju na mrežama

Odlazni letovi su u međuvremenu nastavljeni.