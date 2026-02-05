Ispalili granatu na tajlandsku teritoriju - slučajno

Kambodžanski vojnici slučajno su ispalili granatu kalibra 40 milimetara na tajlandsku teritoriju, saopšteno je iz Oružanih snaga Tajlanda.

U saopštenju se navodi da je komanda Druge armije Tajlanda odmah stupila u kontakt sa kambodžanskom stranom i dobila objašnjenje da je "projektil ispaljen slučajno, jer je mladi vojnik prekršio pravilnik o rukovanju oružjem".

Mediji su ranije javili da je granata kalibra 40 milimetara ispaljena sa kambodžanske strane prema tajlandskim vojnim položajima u blizini granice te dvije države, i da prilikom eksplozije niko nije povrijeđen.

Tajlandske i kambodžanske vojne snage se nalaze na utvrđenim položajima duž linije razgraničenja nakon oružanog sukoba u decembru prošle godine.

Prekid vatre stupio je na snagu 24. decembra prošle godine i obje strane tvrde da u potpunosti poštuju uslove primirja. /