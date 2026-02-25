Jeziva fotografija iz svlačionice nakon meča Atalante i Borusije

Fudbaleri Atalante plasirali su se u osminu finala Lige šampiona, pošto su u revanš meču protiv Borusije Dortmund nadoknadili dva gola minusa.

Mjesto među 16 najboljih je Boginji provincije donijela srpsko-crnogorska kombinacija, Lazar Samardžić i Nikola Krstović.

Gol vrijedan osmine finala za Atalantu postigao je reprezentativac Srbije Lazar Samardžić, koji je iz penala u osmom minutu sudijske nadoknade meča lansirao Boginju provincije u osminu finala.

Italijanski tim je do ukupnog trijumfa u dvomeču stigao tim kasnim golom, za koji je, u najmanju ruku, jednake zasluge imao i Krstović, koji je izborio penal.

Rami Bensebaini je nespretnim potezom kramponima po glavi udario crnogorskog napadača, a sudija Hose Marija Sančes je poslije gledanja VAR snimka svirao penal. U toj situaciji je Alžirac zaradio drugi žuti karton, dok je crnogorskom napadaču raskrvarena glava.

Po završetku utakmice, Krstović se slikao u svlačionici i ta fotografija je vrlo brzo postala viralna na društvenim mrežama, piše "Sportal".

Naime, nekadašnji centarfor Crvene zvezde nije krio posljedice Bensebainijevih krampona, već ih je ponosno pokazao.