Jeziva fotografija iz svlačionice nakon meča Atalante i Borusije

Fudbaleri Atalante plasirali su se u osminu finala Lige šampiona, pošto su u revanš meču protiv Borusije Dortmund nadoknadili dva gola minusa.
Mjesto među 16 najboljih je Boginji provincije donijela srpsko-crnogorska kombinacija, Lazar Samardžić i Nikola Krstović.
Gol vrijedan osmine finala za Atalantu postigao je reprezentativac Srbije Lazar Samardžić, koji je iz penala u osmom minutu sudijske nadoknade meča lansirao Boginju provincije u osminu finala.
Italijanski tim je do ukupnog trijumfa u dvomeču stigao tim kasnim golom, za koji je, u najmanju ruku, jednake zasluge imao i Krstović, koji je izborio penal.
Rami Bensebaini je nespretnim potezom kramponima po glavi udario crnogorskog napadača, a sudija Hose Marija Sančes je poslije gledanja VAR snimka svirao penal. U toj situaciji je Alžirac zaradio drugi žuti karton, dok je crnogorskom napadaču raskrvarena glava.
Po završetku utakmice, Krstović se slikao u svlačionici i ta fotografija je vrlo brzo postala viralna na društvenim mrežama, piše "Sportal".
Naime, nekadašnji centarfor Crvene zvezde nije krio posljedice Bensebainijevih krampona, već ih je ponosno pokazao.
