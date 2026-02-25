Logo
Large banner

Jeziva fotografija iz svlačionice nakon meča Atalante i Borusije

Izvor:

ATV

25.02.2026

23:01

Komentari:

0
Повреда Крстовића
Foto: Screenshot

Fudbaleri Atalante plasirali su se u osminu finala Lige šampiona, pošto su u revanš meču protiv Borusije Dortmund nadoknadili dva gola minusa.

Mjesto među 16 najboljih je Boginji provincije donijela srpsko-crnogorska kombinacija, Lazar Samardžić i Nikola Krstović.

Gol vrijedan osmine finala za Atalantu postigao je reprezentativac Srbije Lazar Samardžić, koji je iz penala u osmom minutu sudijske nadoknade meča lansirao Boginju provincije u osminu finala.

Italijanski tim je do ukupnog trijumfa u dvomeču stigao tim kasnim golom, za koji je, u najmanju ruku, jednake zasluge imao i Krstović, koji je izborio penal.

Rami Bensebaini je nespretnim potezom kramponima po glavi udario crnogorskog napadača, a sudija Hose Marija Sančes je poslije gledanja VAR snimka svirao penal. U toj situaciji je Alžirac zaradio drugi žuti karton, dok je crnogorskom napadaču raskrvarena glava.

Po završetku utakmice, Krstović se slikao u svlačionici i ta fotografija je vrlo brzo postala viralna na društvenim mrežama, piše "Sportal".

Naime, nekadašnji centarfor Crvene zvezde nije krio posljedice Bensebainijevih krampona, već ih je ponosno pokazao.

Podijeli:

Tagovi :

Borusija Dortmund

Atalanta

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Инцидент у Бањалуци

Fudbal

Letjele stolice u Banjaluci: Obračun sa navijačima iz Cazina eskalirao

3 h

0
Борусија Дортмунд - Аталанта

Fudbal

Drama na kvadrat: Borusija prokockala prednost, vratila se pa je Samardžić sahranio

4 h

0
Жељезничар - Слога Куп БиХ

Fudbal

Sloga ućutkala Grbavicu i došla na prag polufinala Kupa

6 h

0
Повреда Цветановског на утакмици Жељезничар - Слога

Fudbal

Horor na utakmici Željezničara i Sloge: Krici fudbalera se prolamali stadionom

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

38

Galatasaraj u produžecima spriječio čudo Juventusa

23

08

Incident u saobraćaju: Vozač iz BiH nakon svađe izvukao pištolj, pa prijetio drugom vozaču

23

05

Mladić iz BiH izbačen iz auta u pokretu, sumnja se na otmicu

23

01

Jeziva fotografija iz svlačionice nakon meča Atalante i Borusije

23

00

Koliko puta vjernici mogu da se pričeste tokom Vaskršnjeg posta?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner