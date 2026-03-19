Uhapšena trojica muškaraca zbog seksualne eksploatacije djece

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije uhapsili su trojicu muškaraca zbog dijeljenja pornografskog materijala nastalog seksualnom eksploatacijom djece.
U nastavku akcije "Armagedon" uhapšeni su S.S. /35/ iz Aranđelovca, B.Đ. /69/ iz Subotice i A.M. /47/ iz Bora, saopštio je MUP Srbije.
Policija je prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili pronašla elektronske uređaje na kojima je uskladišten multimedijalni sadržaj nastao seksualnom eksploatacijom djece, navode u MUP-u.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.
