Uhapšena trojica muškaraca zbog seksualne eksploatacije djece

U nastavku akcije "Armagedon" uhapšeni su S.S. /35/ iz Aranđelovca, B.Đ. /69/ iz Subotice i A.M. /47/ iz Bora, saopštio je MUP Srbije.

Policija je prilikom pretresa stanova i drugih prostorija koje su osumnjičeni koristili pronašla elektronske uređaje na kojima je uskladišten multimedijalni sadržaj nastao seksualnom eksploatacijom djece, navode u MUP-u.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.