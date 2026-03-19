Tragedija kod Zenice: Stradao pješak

Autor:ATV
19.03.2026
08:58
Komentari:0
Mladić Š.M. (24) poginuo je sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu M-17, u mjestu Nemila kod Zenice.
Tragedija se dogodila dva minuta iza ponoći na lokalitetu Stara stanica. U nesreći su učestvovali teretno vozilo "Iveco", za čijim upravljačem je bio E.B. (33) iz Banje Luke, i pješak M.Š. (24) koji je stradao na licu mjesta.
Društvo
Nakon završenog uviđaja u 2.15 časova, saobraćaj na ovoj dionici je normalizovan. Istraga o uzrocima nesreće je u toku, piše N1.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
12
21
12
17
12
16
12
14
12
12
Trenutno na programu