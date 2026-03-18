Slučaj Krunić: Vrhovni sud prihvatio iskaz u čiju istinitost sumnja

Verzija ubistva Slaviše Krunića utvrđena je na osnovu iskaza vozača Gorana Ilića, iako Vrhovni sud Republike Srpske smatra da postoje sumnje da je taj iskaz istinit!?

To proizilazi iz obrazloženja drugostepene presude Vrhovnog suda kojom su Benedi Đukanović i Emilio Baldo nepravosnažno osuđeni osuđeni na 40, odnosno 25 godina zatvora za teško ubistvo vlasnika ”Sektor sekjuritija” Slaviše Krunića i njegovog tjelohranitelja Žarka Pavlovića. Istom presudom Rodoljub Gajić je pravosnažno osuđen na 20 godina zatvora zbog pomaganja u ubistvu.

Vrhovni sud u obrazloženju navodi da je tačno da je Đukanovićeva odbrana dovela u sumnju Ilićev iskaz i da je vještak Nenad Šipka 3D rekonstrukcijom utvrdio da se Ilićeva verzija nikako ne uklapa u događaj, jer smatra da on nije mogao biti pogođen u koljeno unutar vozila.

Poklonjena vjera iskazu sumnjive istinitosti

”Tačno je da je iskazu oštećenog Gorana Ilića sud u pobijanoj presudi poklonio vjeru, na bazi čijeg iskaza je i utvrđena verzija predmetnog krivičnog pravnog događaja, iako postoje određene sumnje u istinitost iskaza tog oštećenog...”, navodi se, između ostalog, u presudi.

Odbrana je iznosila tezu da je Ilić bio u dosluhu sa napadačima, a sud smatra da za to nema dokaza. Osporavano je i to kako je Ilić, kao obučeni pripadnik obezbjeđenja, reagovao u konkretnoj situaciji. U prvostepenoj presudi je obrazloženo da nikakva obuka nekoga ne može pripremiti na tu vrstu napada, a Vrhovni sud smatra da nije suvišno istaći da radnje Ilića nisu obuhvaćene optužnicom kao kriminogene, pa ih u tom smislu i nije mogao ispitivati.

Pravci pucanja nisu ”odlučne činjenice”

A, da li je Krunić ubijen projektilima ispaljenim sa desne strane vozila ili iz njegove unutrašnjosti i da li se vozilo tom prilikom kretalo ili stajalo za Vrhovni sud nisu ”odlučne činjenice” jer je, kako se navodi, nesporno da su napadači pucali po vozilu i ubili Krunića i Pavlovića.

”Shodno tome proizilazi da nisu odlučne činjenice da li se prilikom otvaranja vatre iz automatskog oružja po vozilu, to vozilo nalazilo u kretanju ili je stajalo, a niti da li je Slaviša Krunić smrtonosne povrede zadobio projektilima ispaljenim sa desne strane vozila, kako je to utvrđeno u pobijanoj presudi ili pak projektilima ispaljenim iz unutrašnjosti vozila... Stoga i nisu prihvatljivi prigovori odbrane Đukanovića da je u pogledu navedenih činjenica, koje i nisu od odlučnog značaja, učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, a iz razloga što u tom smislu izreka presude i nije nerazumljiva, niti je protivrječna sama sebi, a niti razlozima obrazloženja presude”, navodi se u obrazloženju.

Na puškama dominantan DNK trag napadača

Vrhovni sud ukazuje da su na automatskim puškama, koje su odbačene nedaleko od mjesta zločina, konstatovani dominanti DNK tragovi Đukanovića i Željka Kovačevića (ubijen u razmjeni vatre s Ilićem), što i upućuje na zaključak da su oni bili napadači na Krunićevo vozilo.

Slijedom toga sud smatra da je u pobijanoj presudi činjenično stanje, u pogledu odlučnih činjenica vezanih za napad na vozilo, pravilno i potpuno utvrđeno.

Kada je u pitanju Baldo, koji je prvobitno bio oslobođen optužbe, a potom osuđen na 25 godina zatvora, Vrhovni sud smatra da je i za tu odluku prvostepeni sud dao valjano obrazloženje. Istaknuto je da je kritično veče, prije zločina, Baldo bio sa Kovačevićem i Đukanovićem u kafiću. Da je njegovo vozilo snimljeno nadzornim kamerama na lokalitetu Glamočana, te da je on telefonom dojavljivao Kovačeviću o boravku Krunića u piceriji ”Moreti” i njegovom daljem kretanju.

Baldi ”presudila” bazna stanica?

Radi obezbjeđenja alibija otišao je u kafić ”Alabama” koji pokriva bazna stanica ”Milosavci 3” u Laktašima odakle je Kovačević pozivan. Kako na poziv nije bilo odgovora, jer je Kovačević ubijen, telefon je nakon toga isključen i deaktiviran. Da je bio u dometu bazne stanice ”Milosavci 3” potvrđeno je saobraćajno-tehničkim vještačenjem.

”Na osnovu svih provedenih dokaza, a i indicija kao posrednih dokaza koje su saobraćajno-tehničkim vještačenjem konstatovane, izveden je nesumnjiv zaključak o radnjama optuženog Balda u predmetnom krivično-pravnog događaju, o čemu su u obrazloženju pobijane presude dati valjani i argumentovani razlozi koje i prihvata i ovaj sud”, navodi se u odluci suda, koju možete pročitati ovdje.