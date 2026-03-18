Djevojčica (14) nožem nasrnula na oca

ATV
18.03.2026
12:45
U Zemunu se juče popodne odigrala prava drama kada je, prema nezvaničnim saznanjima Kurira, četrnaestogodišnja djevojčica nožem nasrnula na svog oca u porodičnom domu.
Kako izvor pomenutog portala ističe, incident se dogodio oko 14 časova, kada je djevojčica iznenada uzela nož i krenula ka ocu sa, kako se sumnja, namjerom da ga ubije.
- Djevojčica je uzela nož i nasrnula na oca. Pokušala je da ga ubije, ali je on, na svu sreću, uspio da se odbrani i odmah pozove Hitnu pomoć i policiju - navodi sagovornik upoznat sa slučajem.
Na lice mjesta ubrzo su stigle nadležne službe koje su intervenisale. Otac, prema prvim informacijama, nije zadobio povrede.
Djevojčica je nakon incidenta prevezena u psihijatrijsku ustanovu, gdje će biti obavljena dalja procjena njenog zdravstvenog stanja.
