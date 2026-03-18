Sudarile se golfovima na magistrali, ima povrijeđenih

Teža saobraćajna nesreća dogodila se jutros, 18. marta, u Ljubuškom, a prilikom čega su dvije osobe zadobile povrede, za sada, neutvrđenog stepena.

Do nesreće je došlo na magistrali M-6 u Vitinskoj ulici oko pola sedam ujutru.

U ovom udesu sudarila su se dva vozila golf za čijim volanima su bile M.P. (1964) i N.S.R. (1985), obje iz Ljubuškom.

Obje vozačice su u ovoj nesreći zadobile tjelesne povrede, dok je na vozilima pričinjena veća materijalna šteta, saopšteno je iz tamošnje policije.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske uprave Ljubuški, koji nastavljaju preduzimati sve potrebne mjere i radnje u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u ZHK.