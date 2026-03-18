Vještačka inteligencija pomaže ljekarima u dijagnostikovanju poremećaja spavanja

Ruski naučnici razvili su dva komplementarna digitalna asistenta zasnovana na vještačkoj inteligenciji (AI) koji mogu da procijene strukturu sna pomoću elektroencefalograma (EEG) i identifikuju poremećaje disanja, uključujući apneju, hipopneju i hrkanje.

Zajedno, oba rješenja su namijenjena ljekarima koji se bave spavanjem, neurologu, specijalistima za funkcionalnu dijagnostiku, klinikama i laboratorijama za polisomnografiju i istraživačkim timovima, kažu naučnici, prenosi agencija TASS.

AI rješenja automatizuju početnu analizu i smanjuju količinu rutinskog posla za specijaliste, a rukovode se logikom koju bi koristio ljekar tokom dijagnostikovanja poremećaja spavanja.

Ovaj integrisani pristup, kako se navodi, stvara tehnološku osnovu za praćenje kvaliteta sna – od ubrzane analize testova i skrininga za poremećaje spavanja do praćenja efikasnosti terapije i podrške naučnim istraživanjima.