Zšto je važno redovno ažurirati mobilni telefon?

Prema recentnim podacima, preko milijardu Android pametnih telefona i tableta, otprilike 30 posto svih aktivnih uređaja, radi na zastarjelom softveru, pretvarajući se iz korisnih alata u potencijalne sigurnosne probleme. Evo zašto je važno ažurirati mobilne telefone.

Tempirana „bomba“

Razmjer prijetnje postaje jasan kada se pogledaju brojke. Samo jedna sigurnosna zakrpa Androida za decembar 2025. godine adresirala je 107 različitih ranjivosti. Ako vaš uređaj, na primjer savršeno funkcionalan, ali malo stariji Samsung Galaksi S21 ili Pixel 5, nije dobio to ažuriranje, tih 107 vrata ostaje širom otvoreno za potencijalne napadače. Rizik nije teorijski. Bezbjednosni istraživači neprestano otkrivaju takozvane „zero-day“ ranjivosti, propuste koje napadači već aktivno iskorištavaju prije nego što je ispravka masovno dostupna, prenosi Bug.hr.

Najopasnije su ranjivosti na najdubljim nivoima sistema, u kernelu i drajverima. Dok se prosječan korisnik najviše boji malicioznih aplikacija s Plej Storea, propust u kernelu omogućava napadaču da stekne potpunu kontrolu nad hardverom. Nijedno ažuriranje aplikacije ili antivirusni program ne može popraviti rupu na ovom nivou. To može učiniti isključivo sistemsko ažuriranje od strane proizvođača. Ostavljanje milijardu uređaja bez ovih ključnih zakrpa kolektivni je sigurnosni propust koji ih pretvara u potencijalnu botnet mrežu za veće napade.

Kad aplikacije kažu „dosta“

Van apstraktnih bezbjednosnih prijetnji, posljedice zastarjelog softvera osjećaju se u svakodnevnoj upotrebi. Najčešća pritužba dolazi iz finansijskog sektora. Bankarske aplikacije imaju stroge bezbjednosne protokole i često provjeravaju API nivo operativnog sistema. Kada vaša verzija sistema postane prestara, aplikacija će jednostavno odbiti da se pokrene, zaključavajući vas od vlastitih finansija. Iako postoji zaobilazno rješenje u korišćenju internetskog pregledača, koji dobija vlastita ažuriranja, to je jasan pokazatelj da je uređaj na izdisaju u modernom digitalnom svijetu.

Problem se proteže na gotovo sve druge aplikacije. Programeri optimizuju svoje aplikacije za najnovije verzije operativnog sistema kako bi koristili nove funkcije i sigurnosne standarde.

Vremenom, vaš zastarjeli uređaj doživljavaće sve češća rušenja aplikacija, sporije performanse i nedostatak funkcija.

Na kraju ćete otkriti da više ne možete preuzeti nove niti ažurirati postojeće aplikacije s Plej Storea jer više nisu kompatibilne. Performanse uređaja takođe degradiraju – baterija se brže troši, povezivost s Vi-Fi i Bluetooth mrežama postaje nestabilna, a cijelo korisničko sučelje djeluje tromo. Vaš mobilni telefon, s moćnim procesorom i vrhunskim ekranom, počinje se ponašati kao zastarjela relikvija, ne zbog kvara hardvera, već zbog softverskog zanemarivanja.

Prisilna zastarjelost: Sistemska greška, a ne vaša

Ključno je razumjeti da ova kriza nije krivica korisnika, već posljedica poslovnog modela Androida. Za razliku od Microsofta koji ažuriranja za Vindovs šalje svim računarima istovremeno, ažuriranje za Android prolazi kroz dug i često prekinut lanac – Gugl objavljuje kod, proizvođač čipova ga prilagođava, proizvođač telefona (poput Xiaomija ili OnePlusa) integriše ga u svoje korisničko okruženje i, na kraju, mobilni operater ga odobrava. Na bilo kojoj karici u ovom lancu, podrška za neki uređaj može biti ukinuta, najčešće nakon samo dvije ili tri godine.

To stvara paradoks „e-otpada“, gdje se savršeno funkcionalni uređaji sa 120-hercnim ekranima i 5G povezivošću proglašavaju zastarjelim. Tehnološka zajednica gura rješenja, poput zahtjeva za otvorenim drajverima nakon prestanka službene podrške, što bi omogućilo nezavisnim programerima poput tima LineageOS da godinama održavaju te uređaje.

Dok se takve sistemske promjene ne dogode, korisnici starijih flagship uređaja prisiljeni su da biraju između kupovine novog uređaja koji im ne treba ili navigacije kroz minsko polje digitalnih rizika.