Ako želite da vam mašina za veš traje decenijama, ubacite ovo u bubanj jednom mjesečno

Održavanje veš mašine ne mora da bude skupo. Uradite ovaj jednostavan korak već danas, zaštitite grijač i zaboravite na majstore!

Sipate šoljicu sirćeta, dodate malo sode bikarbone i nadate se najboljem. Mnogi misle da je to sasvim dovoljno kada je održavanje veš mašine u pitanju. Istina je znatno drugačija i često skuplja nego što zamišljate. Sirće vremenom agresivno oštećuje gumene dijelove i crijeva, dok soda bikarbona ostavlja bijele tragove i ne uspijeva da rastvori tvrde naslage masnoće iz tečnih deterdženata.

Umjesto starih metoda koje donose više štete nego koristi, probajte nešto konkretnije što zapravo uklanja prljavštinu i obezbjeđuje duži vijek mašine. Vaš uređaj se svakodnevno bori sa znojem, prašinom, dlakama kućnih ljubimaca i litrama ljepljivog omekšivača. Zato mu je potreban snažan, namjenski odmašćivač, a ne salatni preliv.

Šta zapravo radi tableta za sudomašinu tokom čišćenja bubnja?

Tableta za sudomašinu efikasno razgrađuje nataložene masnoće, stvrdnute ostatke praška i sakriveni kamenac u uređaju. Ovaj brz postupak obezbjeđuje temeljno čišćenje bubnja, otklanja smrad i direktno omogućava besprijekorno pranje odjeće.

Postupak je krajnje jednostavan. Ubacite samo jednu tabletu direktno u prazan bubanj. Podesite program na 60 ili 90 stepeni i pustite da uređaj odradi cijeli ciklus pranja bez ikakvog veša. Visoka temperatura će aktivirati moćne enzime iz tablete. Oni ciljano uništavaju onaj zloslutni ljepljivi, sivi mulj koji se mjesecima skuplja oko grijača i na dnu kade uređaja.

Redovno održavanje veš mašine na ovaj način sprečava onaj poznati, memljivi miris koji vas udari pravo u lice čim otvorite vrata nakon završenog ciklusa. Većina nas pere veš na niskim temperaturama radi uštede, ali to stvara savršeno tlo za razvoj gljivica. Bakterije obožavaju mračno i vlažno okruženje puno ostataka tečnog praška.

Zaštita grijača čuva vaš kućni budžet

Majstori odlično znaju šta najčešće strada. Kamenac u mašini nije jedini neprijatelj, već kombinacija minerala iz tvrde vode i viška omekšivača. Kada se ta smjesa stvrdne, uređaj mora da troši znatno više električne energije kako bi zagrijao vodu. Rezultat su loše oprane majice i viši računi za struju.

Redovno pranje veš mašine tabletom rastvara taj tvrdi oklop i oslobađa grijač nepotrebnog pritiska. Nemojte čekati da uređaj počne da ispušta čudne zvukove tokom centrifuge. Djelujte preventivno pre nego što kvar postane ozbiljan.

Kompletno pranje veš mašine u nekoliko lakih koraka

Nije dovoljno samo dezinfikovati unutrašnjost kade. Da biste izbjegli neplanirane pozive serviserima, obratite pažnju na još nekoliko sitnica koje ljudi često ignorišu. Vaša mašina traži redovnu pažnju kako bi radila bez greške.

Primjenite ove korake svakog mjeseca i vaša mašina će raditi kao švajcarski sat:

Prebrišite sivu gumu na vratima krpom natopljenom mlakom vodom i blagim sapunom, izvlačeći prljavštinu iz najdubljih nabora.

Izvucite potpuno fioku za prašak i detaljno je oribajte starom četkicom za zube pod jakim mlazom tople vode.

Otvorite donji poklopac na dnu uređaja, pažljivo ispustite višak vode i temeljno isperite glavni filter od nakupljenih dlačica i konca.

Obavezno provjerite zadnje crijevo za dovod vode, jer se sitne mrežice na spojevima često potpuno začepe pijeskom iz cijevi.

Uvijek ostavite vrata i fioku blago otvorene nekoliko sati nakon završenog pranja kako bi se preostala vlaga potpuno isušila.

Zaboravite na naporno ribanje i komplikovane procedure. Pravilna briga o aparatima znači pametan pristup, a ne bacanje novca na preskupe reklame. Ako vam održavanje veš mašine postane rutina uz ove jednostavne poteze, vaša omiljena garderoba će uvijek mirisati na svježinu, a kvarovi će ostati samo ružna uspomena iz prošlosti, prenosi Krstarica.