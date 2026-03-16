Logo
Large banner

Koliko nam je proteina potrebno dnevno?

Izvor:

Magazin novosti

16.03.2026

18:44

Komentari:

0
Храна
Foto: pexels/ sl wong

S obzirom na brojne funkcije proteina u tijelu, uključujući stvaranje hormona, jačanje imunog sistema i izgradnju mišića, od ključne je važnosti da organizmu obezbijedite dovoljnu količinu.

Nacionalne akademije medicine preporučuju da se od 10 do 35 odsto ukupnih dnevnih kalorija dobija iz proteina. To je prilično širok raspon, a tačna količina grama (g) koja vam je potrebna dnevno zavisi od mnogih faktora.

Preporučeni dnevni unos proteina iznosi oko 0,8 g po kilogramu (kg) tjelesne težine. Međutim, ta količina nije ista za sve, jer brojni faktori utiču na to koliko proteina vam je potrebno, uključujući starost, veličinu tijela, mišićnu masu i nivo fizičke aktivnosti.

Takođe, postoje određena zdravstvena stanja i grupe ljudi koje mogu imati drugačije potrebe za proteinima. Starijim osobama može biti potrebno do 1,2 g proteina po kilogramu tjelesne težine kako bi se spriječio gubitak mišićne mase povezan sa starenjem (sarkopenija).

piletina

Osobama koje su bolesne ili se oporavljaju od operacije takođe je potrebno više proteina, i to do 1,5 g po kilogramu tjelesne težine dnevno, jer tijelo u takvim situacijama koristi veće količine ove hranljive materije kako bi funkcionisalo pod stresom.

Zbog toga bi 0,8 g po kilogramu tjelesne težine trebalo posmatrati kao početnu osnovu, piše Everyday Helt.

Koliko proteina je potrebno ženama dnevno?

Generalno, ne postoji razlika u potrebama za proteinima na osnovu pola. Faktori poput tjelesne težine, starosti i nivoa fizičke aktivnosti imaju mnogo veći značaj.

Istraživanja pokazuju da muškarci i žene sličnog zdravstvenog stanja i indeksa tjelesne mase (BMI) obnavljaju proteine u organizmu približno istom brzinom.

(novosti magazin)

Podijeli:

Tagovi :

Hrana

Proteini

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner