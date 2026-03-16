Endokrinolog otkriva najbolje riješenje za popodnevni umor i gubitak energije

Većina nas se suočava sa onim neprijatnim dijelom dana koji bismo radije preskočili - popodnevnim padom energije.

Možda se to desi ubrzo poslije ručka, kada ste siti i vaša jutarnja kafa je odavno prestala. Ili vas možda pogodi na kraju radnog dana, kada prebroditi posljednjih nekoliko sati izgleda kao nemoguć zadatak. Mnogi posežu za još jednom šoljom kafe, čokoladnom pločom ili gaziranim pićem, ali ove promjene energije su direktno povezane sa nivoom šećera u krvi.

Čak i ako nemate dijabetes, održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi je izuzetno važno, kaže dr Eirini Eskander, endokrinolog u medicinskom centru Sedars-Sinaj. „Održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi je ključno za opštu ravnotežu. Visoki nivoi mogu izazvati glavobolje i umor, a često ih prati nagli pad koji izaziva palpitacije, nervozu i razdražljivost“, kaže ona za Parade. Ako vam ovo zvuči poznato, postoji napitak koji vam može pomoći da okončate popodnevni pad energije.

Šta uzrokuje popodnevni pad energije?

Prema riječima dr Eskandera, postoji nekoliko razloga zašto osoba bez dijabetesa može osjetiti iznenadni umor popodne, i svi oni imaju veze sa ručkom. On objašnjava da obrok bogat ugljenim hidratima može izazvati naknadni pad šećera u krvi. „Nakon takvog ručka, tijelo oslobađa veliku količinu insulina kao odgovor na obrok, a ponekad preterano reaguje“, objašnjava on. „Ovo uzrokuje pad šećera u krvi oko sat do dva nakon jela.“

Obilan ručak, koji je često takođe bogat ugljenim hidratima, može imati sličan efekat. „Ponekad se umor javlja nakon obilnog obroka jer se protok krvi preusmjerava u crijeva, a ne u mozak, što uzrokuje popodnevnu 'blokadu'“, objašnjava dr Eskander.

Piće koje može spriječiti pad šećera

Ono što pijete uz ručak može ili pogoršati ili sprečiti pad šećera u krvi. Naučna studija koja je ispitivala reakcije šećera u krvi na pića sa različitim sadržajem šećera otkrila je da zaslađena pića - poput gaziranih pića, voćnih sokova i sportskih napitaka - dovode do skoka šećera u krvi od 72% u roku od 30 minuta.

Studija iz prošle, 2025. godine, otkrila je da gazirano piće uz obrok izaziva brzi skok šećera u krvi, nakon čega slijedi nagli pad 120 minuta kasnije.

Jedno piće koje nema ovaj efekat je zeleni čaj. Dr Eskander kaže da zeleni čaj zapravo može pomoći u sprečavanju skokova šećera u krvi, zahvaljujući aktivnom jedinjenju EGCG, koje pomaže u spriječavanju skokova nivoa insulina.

U analizi 27 studija koje su obuhvatile 2.194 osobe, istraživači su otkrili da pijenje zelenog čaja značajno smanjuje nivo glukoze u krvi na natašte. Kada su početni nivoi glukoze niži i stabilniji, manja je vjerovatnoća značajnog pada šećera u krvi nakon obroka.

Zeleni čaj ima blagotvorne efekte bez obzira da li ga pijete ujutru ili popodne uz ručak. Naravno, važno je imati na umu kako kofein u zelenom čaju može uticati na vas, jer konzumiranje kofeina prekasno tokom dana može poremetiti san.

Uravnotežen obrok je najvažniji

Iako zeleni čaj može pomoći, dr Eskander naglašava da je najvažnije jesti uravnotežene obroke bogate hranljivim materijama. „Izbjegavanje obroka koji su isključivo zasnovani na ugljenim hidratima i bogati šećerom pomaže u uravnoteženju insulina koji proizvodi pankreas i smanjuje te iznenadne skokove i padove“, napominje ona.

Ako jedete nešto bogato ugljenim hidratima, ona preporučuje da to uparite sa hranom bogatom proteinima, vlaknima i zdravim mastima, što će pomoći u ublažavanju skokova šećera u krvi. „Redovni obroci bogati proteinima i vlaknima takođe pomažu u održavanju stabilnog nivoa glukoze tokom cijelog dana“, dodaje ona.

Kada zamijenite gazirana pića zelenim čajem za ručak, vjerovatno ćete primjetiti da vam energija i raspoloženje ostaju stabilni tokom cijelog popodneva. To je moć uravnoteženog šećera u krvi.

(indeks)