Biljke i voćke koje najbolje uspijevaju kada se posade u martu

Autor:ATV
16.03.2026
14:38
Komentari:0
Mart je mjesec prelaza – kraj zime i početak proljeća. Zemlja se lagano zagrijava, dani postaju duži, a priroda počinje da se budi iz zimskog sna. Za baštovane i ljubitelje vrta, mart je savršen trenutak za sadnju mnogih vrsta cvijeća i voćaka, jer biljke u ovom periodu mogu da se ukorijene prije nego što topliji dani potpuno stanu na scenu.
Pravilno vrijeme sadnje osigurava snažan rast, bolje ukorjenjivanje i bogatiju berbu ili cvjetanje tokom proljeća i ljeta. U nastavku slijedi detaljan pregled biljaka koje najbolje uspijevaju kada se sade u martu, zajedno sa praktičnim savjetima za njegu.
Svijet
Lukovice ovih popularnih proljećnih cvjetnica mogu se posaditi ranije u martu, bilo direktno u zemlju ili u saksije. Sadnja u martu omogućava da biljke razviju korjenski sistem i pripreme se za kasno proljećno cvjetanje.
Savjeti za sadnju: Lukovice treba saditi na dubinu od 10–15 cm, u rastresitu i dobro dreniranju zemlju.
Prednosti: Cvjetaće u jarkim bojama, a zumbuli će dodatno donijeti prijatan miris u baštu ili stan.
Neven je izuzetno otporan na niže temperature, što ga čini idealnim za martovsku sadnju. Lako se sadi direktno u zemlju, a brzo raste i cvjeta.
Upotreba: Neven je odličan za rubove gredica, balkone i prozorske kutije, gde svojim jarkim bojama osvježava prostor.
Zdravlje
Savjeti: Iako je otporan, mlade biljke treba zaštititi od kasnih mrazeva.
Ove biljke zahtjevaju toplije uslove, pa se u martu preporučuje njihova sadnja u zatvorenom prostoru ili stakleniku. Kada prođe opasnost od mraza, presađuju se na otvoreno.
Savjeti: Sijanje u saksijama ili kutijama omogućava kontrolu temperature i vlažnosti, što pospješuje klijanje i razvoj mladica.
Viola i maćuhica idealne su za ranu proljećnu sadnju jer podnose hladnije temperature i cvetaju u periodu kada druge biljke još nisu u punom razvoju.
Svijet
Upotreba: Idealne su za gredice, kamenjare ili dekoraciju prozorskih kutija.
Savjeti: Zemlja treba da bude rastresita, a zalivanje umjereno – dovoljno da se održava vlažnost.
Ukoliko lukovice tulipana nisu posadile tokom jeseni, mart je posljednja prilika da se pripreme za cvjetanje. Saksijsko gajenje omogućava kontrolu temperature i optimalnu pripremu za proljećni period.
Savjeti: Sadnju obaviti u dublje saksije i u plodno, drenirano tlo kako bi lukovice razvile snažan korjenski sistem.
Mart je idealan period za sadnju jagoda, jer biljke dobijaju dovoljno vremena da razviju snažan korjenski sistem i daju rane plodove tokom sezone.
Scena
Upotreba: Pogodne su za sadnju na otvorenom, u gredice ili u kontejnerima.
Savjeti: Prije sadnje, zemljište treba dobro prekopati i obogatiti kompostom.
Mladice maline i kupine sade se u martu kako bi se ukorjenile tokom proljeća. Dobro ukorijenjene biljke bolje podnose ljetne temperature i daju obilnu berbu.
Savjeti: Sadnju obaviti u rastresito tlo bogato organskom materijom i sa dobrim drenažnim slojem.
Borovnice zahtijevaju kiselo tlo (pH 4,5–5,5) i dovoljno vlage. Sadnja u martu omogućava biljci da se ukorijeni i pripremi za plodove u narednim sezonama.
Zanimljivosti
Savjeti: Prije sadnje obogatiti zemlju tresetom ili kompostom i obezbjediti dovoljno prostora za rast grma.
Sadnja početkom marta omogućava mladim sadnicama da se ukorijene prije toplih dana, čime se smanjuje stres i povećava uspjeh sadnje.
Savjeti: Birajte zdravu sadnicu sa razvijenim korjenom i sadite je na dobro dreniranom zemljištu. Nakon sadnje, neophodno je obilno zalivanje i eventualna zaštita od vjetra.
Kao i kod jabuka, rana sadnja pomaže da se biljke bolje prilagode zemljištu i ubrza njihov razvoj.
Savjeti: Sadnja u martu omogućava bolju pripremu za cvjetanje i plodonošenje tokom proljeća i ljeta.
Zanimljivosti
Zaštita od mraza – Mart je početak proljeća, ali hladni talasi i mrazevi mogu oštetiti mlade biljke. Koristite agrotekstil, folije ili staklenike za zaštitu.
Priprema zemljišta – Zemlja treba da bude rastresita, bogata hranljivim materijama i dobro drenirana, naročito za voćke koje zahtijevaju dublje ukorjenjavanje.
Zalijevnje – Zalijevanje treba biti umjereno – zemlja treba da bude vlažna, ali ne natopljena. Pretjerano zalijevanje može izazvati truljenje korijena i razvoj gljivičnih bolesti.
Praćenje rasta – Početkom proljeća biljke brzo rastu, pa redovno provjeravajte prisustvo štetočina i bolesti. Pravovremena reakcija omogućava zdrav razvoj biljaka.
Hronika
Malčiranje i prihrana – Za cvijeće i voćke korisno je koristiti organski malč ili prihranu kompostom kako bi se zemlja dodatno obogatila i zadržala vlaga.
Kora banane je odličan prirodni način da obogatite zemlju prije sadnje jer sadrži važne hranljive materije kao što su kalijum, fosfor, kalcijum i magnezijum, koji pomažu rast i cvjetanje biljaka, prenosi Stil.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
2 h0
Savjeti
4 h0
Savjeti
5 h0
Savjeti
6 h0
Najnovije
Najčitanije
15
09
15
04
14
57
14
53
14
52
Trenutno na programu