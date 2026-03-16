Snažan olujni talas poremetio vazdušni saobraćaj širom SAD

Tanjug

Tanjug

16.03.2026

14:11

Снажан олујни талас пореметио ваздушни саобраћај широм САД
Foto: Tanjug / AP / Julia Demaree Nikhinson

Snažan olujni talas u Sjedinjenim Američkim Državama poremetio je vazdušni saobraćaj širom zemlje, a prema podacima Federalne agencije za regulaciju i nadzor civilnog aviosaobraćaja (FAA), od jutros u 07 časova po lokalnom vremenu, otkazano je ukupno 1.800 letova.

Olujni sistem primorao je FAA da otkaže ili odloži avio letove sa više glavnih aerodroma u SAD, uključujući Njujork, Boston, Čikago, Atlantu i Hjuston, prenosi Foks njuz.

Ovaj poremećaj civilnog aviosaobraćaja u SAD događa se tokom proljećnog raspusta, u vreme velike potražnje i povećanog broja putnika, zbog čega mnogi Amerikanci pokušavaju da pronađu alternativna rješenja za svoja putovanja.

Najveći broj otkazanih letova je prijavljen na njujorškim aerodromima La Gvardija (149) i Džon F. Kenedi (88).

Sa aerodroma Boston Logan otakazana su 63 leta, a sa aerodroma Njuark Liberti 27, navodi se u saopštenju globalne platforme za praćenje letova u realnom vremenu FlightAware.

Ovo područje na Istočnoj obali SAD smatra se jednim od najprometnijih vazduhoplovnih koridora na svijetu, što znači da poremećaji mogu brzo da se prošire na čitavu nacionalnu mrežu vazdušnog saobraćaja.

Do poremećaja vazdušnog saobraćaja došlo je i na međunarodnom aerodromu O'Hara u Čikagu, jednom od najvećih avio-čvorišta u SAD, gde su otkazana 133 odlazna i 202 dolazna leta.

Ostala velika američka čvorišta koja su prijavila otkazivanja letova uključuju Međunarodni aerodrom Hartsfild-Džekson u Atlanti, Međunarodni aerodrom Baltimor/Vašington i Međunarodni aerodrom Orlando, što ukazuje da je loše vrijeme ugrozilo letove u više regiona SAD.

Nekoliko velikih avio-kompanija je takođe bilo pogođeno ovim poremećajem vazdušnog saobraćaja.

Kompanija Endevor Er je prijavila 278 otkazivanja, Sautvest Erlajns 265, Delta Erlajns 231, Ameriken Erlajns 181, Ripablik 171 i SkajVest 156, objavljeno je na sajtu FlighAware.

