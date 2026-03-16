Petak 13. im donio sreću: Evo ko je osvojio tri miliona evra na lutriji

Tanjug

16.03.2026

13:11

Петак 13. им донио срећу: Ево ко је освојио три милиона евра на лутрији
Foto: Pixabay

Glavni dobitak od tri miliona evra izvučen je na belgijskoj nacionalnoj lutriji, a osvojila ga je grupa od 77 stanovnika grada Bornem, koja je zajednički izvršila uplatu.

Na ovaj način, svako je osvojio po 39.000 evra, prenose lokalni mediji.

Pogodili šest brojeva

Pošto je najavljeno da će džekpot biti tako velika suma, mještani koji kupuju tikete u lokalnoj prodavnici novina Letertrap dogovorili su se da udruže snage i formirali grupu u kojoj je svako uplatio po 15 evra.

Vlasnik lokala, Joel Verbek, ispričao je da već 20 godina igra loto, ali nikada do sada nije osvojio glavni zgoditak.

Izvlačenje je održano u petak uveče, a Joel je u subotu ujutru saznao da je njihova grupa imala šest tačnih pogodaka.

Obavijestio sve dobitnike

“Veoma sam srećan što je nas 77 osvojilo glavnu nagradu od preko tri miliona evra. Ne mogu da vjerujem. To znači da će svako dobiti po 39.271 evro”, kazao je.

Роберт Фицо

Svijet

Fico: Zelenski nikada neće obnoviti protok nafte kroz kroz ''Družbu''

Joel želeo da otkrije identitet učesnika, iako su mještani radoznali i žele da saznaju ko je osvojio novac.

On je odmah obavestio sve dobitnike, dodajući da mu je najviše drago zbog činjenice da je usrećio 77 ljudi.

“Jedan od dobitnika mi je rekao da će sav novac podijeliti djeci i unucima, ali da će nešto malo zadržati i za sebe”, rekao je Joel.

Iako je suma od 40.000 evra solidna, većina dobitnika će, ipak, morati da nastavi da radi.

“Petak, 13. mart, biće svakako dan koji nikada neće biti zaboravljen u Bornemu”, zaključio je Joel.

Фицо: Зеленски никада неће обновити проток нафте кроз кроз ''Дружбу''

Svijet

Fico: Zelenski nikada neće obnoviti protok nafte kroz kroz ''Družbu''

2 h

0
Вулић: Нећемо дозволити преношење надлежности кад су у питању акцизе

BiH

Vulić: Nećemo dozvoliti prenošenje nadležnosti kad su u pitanju akcize

2 h

0
Непознати мушкарци пресрећу дјецу код моста у Пријечанима: Родитељи у паници

Banja Luka

Nepoznati muškarci presreću djecu kod mosta u Priječanima: Roditelji u panici

2 h

1
Очистите пеглу помоћу средства које сигурно имате у кући

Savjeti

Očistite peglu pomoću sredstva koje sigurno imate u kući

2 h

0

Više iz rubrike

Фицо: Зеленски никада неће обновити проток нафте кроз кроз ''Дружбу''

Svijet

Fico: Zelenski nikada neće obnoviti protok nafte kroz kroz ''Družbu''

2 h

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: ''Družba'' ispravna, blokada čisto politička

2 h

0
Наоружани специјалци стигли у зграду владе: Испливали први снимци

Svijet

Naoružani specijalci stigli u zgradu vlade: Isplivali prvi snimci

3 h

0
Драма у Анталији: Пуцњава у згради Владе

Svijet

Drama u Antaliji: Pucnjava u zgradi Vlade

4 h

0

