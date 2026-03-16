Petak 13. im donio sreću: Evo ko je osvojio tri miliona evra na lutriji

Glavni dobitak od tri miliona evra izvučen je na belgijskoj nacionalnoj lutriji, a osvojila ga je grupa od 77 stanovnika grada Bornem, koja je zajednički izvršila uplatu.

Na ovaj način, svako je osvojio po 39.000 evra, prenose lokalni mediji.

Pogodili šest brojeva

Pošto je najavljeno da će džekpot biti tako velika suma, mještani koji kupuju tikete u lokalnoj prodavnici novina Letertrap dogovorili su se da udruže snage i formirali grupu u kojoj je svako uplatio po 15 evra.

Vlasnik lokala, Joel Verbek, ispričao je da već 20 godina igra loto, ali nikada do sada nije osvojio glavni zgoditak.

Izvlačenje je održano u petak uveče, a Joel je u subotu ujutru saznao da je njihova grupa imala šest tačnih pogodaka.

Obavijestio sve dobitnike

“Veoma sam srećan što je nas 77 osvojilo glavnu nagradu od preko tri miliona evra. Ne mogu da vjerujem. To znači da će svako dobiti po 39.271 evro”, kazao je.

Joel želeo da otkrije identitet učesnika, iako su mještani radoznali i žele da saznaju ko je osvojio novac.

On je odmah obavestio sve dobitnike, dodajući da mu je najviše drago zbog činjenice da je usrećio 77 ljudi.

“Jedan od dobitnika mi je rekao da će sav novac podijeliti djeci i unucima, ali da će nešto malo zadržati i za sebe”, rekao je Joel.

Iako je suma od 40.000 evra solidna, većina dobitnika će, ipak, morati da nastavi da radi.

“Petak, 13. mart, biće svakako dan koji nikada neće biti zaboravljen u Bornemu”, zaključio je Joel.