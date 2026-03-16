Sijarto: ''Družba'' ispravna, blokada čisto politička

Izvor:
SRNA
16.03.2026
12:35
Komentari:0
Očigledno je da nema tehničkog ili fizičkog razloga da se ne nastavi isporuka preko naftovoda "Družba", to je čisto politička odluka, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.
"Poslali smo delegaciju našeg Ministarstva energetike u Kijev na tri dana tokom prošle sedmice. Delegacija je, na čelu sa zamjenikom ministra energetike, trebalo da se sastane sa zvaničnicima ukrajinskog Ministarstva energetike, ali su oni odbili sve naše zahtjeve", rekao je Sijarto u video-poruci na "Iksu".
Republika Srpska
Evo šta piše u ostavci Save Minića
On je naveo da je, zajedno sa delegacijom slovačkog Ministarstva energetike, predložio trilateralni sastanak u Briselu sa ukrajinskim ministrom energetike, ali su ukrajinci otkazali sastanak par minuta pred početak.
"Postojale su inicijative Mađarske, Slovačke i EU da se dozvoli posjeta i da se na licu mjesta utvrdi pravo stanje naftovoda `Družba`. Odbili su sve ove prijedloge, tako da ne mogu ništa sa sigurnošću tvrditi", naglasio je Sijarto.
Zanimljivosti
Ove znakove u narednom periodu očekuje veliki uspjeh
On je dodao da, s obzirom da Kijev drži Mađarsku pod energetskom blokadom, od Budimpešte ne može očekivati da podrži bilo kakvu odluku u korist Ukrajine u Briselu.
Zdravlje
3 h0
Hronika
3 h0
Republika Srpska
3 h2
Region
3 h0
Najnovije
Najčitanije
15
23
15
19
15
18
15
17
15
09
Trenutno na programu