Pucnjava u zgradi vlade

Autor:ATV
16.03.2026
11:10
Komentari:0
U Antaliji u Turskoj su odjeknuli pucnji u kancelariji guvernera okruga Kepez.
Prema prvim informacijama, pucnjava u Turskoj se dogodila oko 11 časova po lokalnom vremenu.
Nezvanično, jedna osoba je ušla u Direkciju za nacionalno obrazovanje okruga, koja se nalazi u zgradi vlade Kepez u Antaliji, i otvorila vatru nasumično prije nego što se zaključala u jednu od prostorija. Zgrada vlade je evakuisana nakon zvuka pucnjave.
Specijalne policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mjesta.
Policijski timovi obezbjeđuju područje.
U ovom trenutku nije poznato da li ima ranjenih, prenosi Informer.
