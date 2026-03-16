Pucnjava u zgradi vlade

U Antaliji u Turskoj su od‌jeknuli pucnji u kancelariji guvernera okruga Kepez.

Prema prvim informacijama, pucnjava u Turskoj se dogodila oko 11 časova po lokalnom vremenu.

Nezvanično, jedna osoba je ušla u Direkciju za nacionalno obrazovanje okruga, koja se nalazi u zgradi vlade Kepez u Antaliji, i otvorila vatru nasumično prije nego što se zaključala u jednu od prostorija. Zgrada vlade je evakuisana nakon zvuka pucnjave.

Specijalne policijske i medicinske ekipe su poslate na lice mjesta.

Policijski timovi obezbjeđuju područje.

U ovom trenutku nije poznato da li ima ranjenih, prenosi Informer.