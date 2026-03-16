Đurđević o Minićevoj ostavci: Odgovoran potez

Potez podnošenja ostavke Save Minića i ponovnog izbora za predsjednika Vlade Republike Srpske predstavlja odgovoran i politički zreo čin, rekao je Aleksandar Đurđević, član Predsjedništva SNSD-a.

On je istakao da nakon što ga predloži predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, čiji je izbor potvrđen voljom naroda na izborima, biće stavljena tačka na pokušaje izazivanja institucionalne krize u Republici Srpskoj.

"Ovaj potez vjerovatno nije ni lično ni politički najprijatniji ni za Savu Minića ni za članove Vlade, ali upravo zato pokazuje stepen političke odgovornosti i zrelosti – interes institucija i stabilnosti Republike Srpske stavljen je iznad bilo kakvih ličnih ili stranačkih kalkulacija", rekao je Đurđević.

On je podsjetio da su prethodnom periodu donošene sporne odluke kojima je izabranom predsjedniku Republike Srpske oduzet mandat i nametnuti novi izbori, koji su potom čak i odlukom Centralne izborne komisije ponavljani.

"I pored svih opstrukcija, volja naroda je ponovo jasno potvrđena, i to još ubjedljivijom pobjedom. Zbog toga je danas jasno da su pokušaji izazivanja institucionalne krize propali", rekao je Đurđević.

On je istakao da je Republika Srpska pokazala da ima kapacitet da zaštiti svoje institucije i demokratsku volju građana, a nakon ovoga vrijeme je da se politička energija usmjeri na teme koje su zaista važne za život ljudi i razvoj Republike Srpske.