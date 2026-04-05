EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

Slaviša Đurković
05.04.2026 21:29

цигарета хитс
Foto: Pexel/Liza Bakay

Evropska unija pooštrava pravila za aromatizovane duvanske proizvode! Ubuduće su obuhvaćeni i novi proizvodi ako zbog aditiva imaju značajno izmijenjen miris ili ukus.

U Austriji za to važi jasan rok: od 1. juna 2026. godine takvi proizvodi više ne smiju da se prodaju niti nude. Pravilo se konkretno odnosi na varijante sa takozvanim „karakterističnim aromama“.

„Hits Blu Selekšn“ (HEETS Blue Selection) izlazi iz ponude

To obuhvata, na primjer, vrstu „Hits Blu Selekšn“ (HEETS Blue Selection) kompanije Filip Moris (Philip Morris). To znači da – uz poštovanje predviđenog prelaznog perioda – najkasnije od 1. juna više neće biti dostupna u prodaji.

S druge strane, druge varijante ostaju na austrijskom tržištu. Tu spadaju, na primjer, „Hits Turkvoaz Selekšn“ (HEETS Turquoise Selection) ili „Hits Sijena Selekšn“ (HEETS Sienna Selection), koje se smatraju alternativama unutar ponude.

Šta važi od 1. juna

„Hits Blu Selekšn“ (HEETS Blue Selection) u Austriji od 1. juna 2026. više ne smije da se prodaje niti nudi u duvanskim radnjama. To važi kako za izlaganje na policama, tako i za snabdijevanje svih automata.

Generalno, na nivou Evropske unije donesena je zabrana „karakterističnih aroma za nove duvanske proizvode“. Primjena ove regulative sprovodi se širom EU.

Cigarete poznate u BiH

Hits (HEETS) cigarete posljednjih godina doživjele su ekstremnu popularnost i u BiH. Mnogi pušači upravo biraju ovaj brend, prije svega zbog drugačijeg načina konzumacije duvana, manjeg intenziteta mirisa u odnosu na klasične cigarete, kao i širokog izbora varijanti koje odgovaraju različitim navikama i ukusima korisnika. Pored toga, rast popularnosti uređaja kao što je IQOS dodatno je uticao na širenje ovih proizvoda na domaćem tržištu, gdje su danas postali jedan od najzastupljenijih izbora među alternativama tradicionalnom pušenju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

