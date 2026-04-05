Nastavlja se skandal orgijanja na javnim kupalištima: Otkrivena nova dimenzija

05.04.2026 21:15

Наставља се скандал оргијања на јавним купалиштима: Откривена нова димензија
Foto: Pexel/HUUM │sauna heaters

Nakon šokantnog otkrića da se u javnim kupalištima, saunama i parnim kupatilima u Beču dešavaju tajni seks susreti, istraga foruma na kojima se sve dogovara otkriva novu dimenziju.

Više se odavno ne radi samo o pojedinačnim objavama. U više tema se konkretno raspravlja kada se posjeta „isplati“, da li „uveče ima više akcije“ – pa čak i da li nadzorno osoblje uopšte reaguje, piše austrijski list Hojte.

Novi detalji sa foruma

Objave postaju sve direktnije. „Danas ću opet ići da plivam u Amalijenbadu (Amalienbad) i radujem se društvu nakon toga pod tušem“, piše jedan korisnik. Drugi otvoreno govori o „tri sjajna susreta u đakuziju“.

Сауна

Svijet

Tajni znak u saunama znači samo jedno: Otkrivene "orgije" na forumima

Istovremeno se sve planira: ko je kada tamo, ko dolazi, šta se dešava nakon toga. I izjave poput one da neko želi „gledati lijepe, vitke muškarce“ pokazuju da nije riječ o slučajnosti, već o jasnim namjerama.

Sastanci se koordinišu

Posebno je osjetljiva jedna stvar: u objavama se govori i o tome koliko često se vrše kontrole. Jedan korisnik navodi da ima „sreće sa spasiocima“, jer oni rijetko obilaze. To pokazuje da scena ne prati samo lokacije, već i uslove – i prilagođava im svoje ponašanje.

To slučaj podiže na novi nivo. Javni bazeni se ne koriste samo kao mjesta susreta, već se na internetu detaljno analiziraju i ocjenjuju – uključujući vrijeme, gužve i „šanse za uspjeh“.

Još ranije je „Bečke novine“ (Wiener Zeitung) izvještavale da se bečki bazeni na forumima pominju kao mjesta za seksualne susrete. Nova otkrića sada pokazuju koliko se ciljano i strukturisano ti susreti pripremaju.

Usred redovnog kupanja

Posljedice trpe i nedužni gosti. Jer sve se to ne dešava skriveno, već usred uobičajenog kupališnog režima. Izvještaji o neprijatnim situacijama već postoje – od intenzivnih pogleda do seksualnih radnji direktno u sauni.

Bečka kupališta naglašavaju politiku nulte tolerancije na uznemiravanje. Međutim, nove objave pokazuju da se dogovori već unaprijed prave na internetu – i postaju sve konkretniji.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Beč

sauna

ljubav i seks

Austrija

orgije

Pročitajte više

Опасност на интернету: Дјевојчице мета сексуалних предатора и онлајн уцјена

Region

Opasnost na internetu: Djevojčice meta seksualnih predatora i onlajn ucjena

4 d

0
Векснер оптужен за омогућавање сексуалних злочина Џефрија Епстина

Svijet

Veksner optužen za omogućavanje seksualnih zločina Džefrija Epstina

5 d

0
Полицајци оптужени за сексуално искориштавање малољетница

Hronika

Policajci optuženi za seksualno iskorištavanje maloljetnica

5 d

0
Ово су имена ухапшених који су подводили д‌јевојчице и плаћали им за сексуалне услуге

Hronika

Ovo su imena uhapšenih koji su podvodili d‌jevojčice i plaćali im za seksualne usluge

6 d

0

Više iz rubrike

Ово је сатница за отварање Хормушког мореуза

Svijet

Ovo je satnica za otvaranje Hormuškog moreuza

12 h

0
Кирил Дмитријев

Svijet

Dmitrijev: Njemačka postaje nebitna za svjetsku ekonomiju

13 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban se hitno oglasio povodom eksploziva u Kanjiži: Pojačavamo mere bezbjednosti

14 h

1
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Svijet

Ludilo na njemačkim pumpama: Dizel 6 KM!

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

17

BiH u fokusu međunarodnog poslovnog foruma u kineskom gradu Vuhanu

08

12

Vic dana: Došao Haso pijan u javnu kuću

08

06

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

08

04

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

