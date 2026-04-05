Nastavlja se skandal orgijanja na javnim kupalištima: Otkrivena nova dimenzija

Nakon šokantnog otkrića da se u javnim kupalištima, saunama i parnim kupatilima u Beču dešavaju tajni seks susreti, istraga foruma na kojima se sve dogovara otkriva novu dimenziju.

Više se odavno ne radi samo o pojedinačnim objavama. U više tema se konkretno raspravlja kada se posjeta „isplati“, da li „uveče ima više akcije“ – pa čak i da li nadzorno osoblje uopšte reaguje, piše austrijski list Hojte.

Novi detalji sa foruma

Objave postaju sve direktnije. „Danas ću opet ići da plivam u Amalijenbadu (Amalienbad) i radujem se društvu nakon toga pod tušem“, piše jedan korisnik. Drugi otvoreno govori o „tri sjajna susreta u đakuziju“.

Istovremeno se sve planira: ko je kada tamo, ko dolazi, šta se dešava nakon toga. I izjave poput one da neko želi „gledati lijepe, vitke muškarce“ pokazuju da nije riječ o slučajnosti, već o jasnim namjerama.

Sastanci se koordinišu

Posebno je osjetljiva jedna stvar: u objavama se govori i o tome koliko često se vrše kontrole. Jedan korisnik navodi da ima „sreće sa spasiocima“, jer oni rijetko obilaze. To pokazuje da scena ne prati samo lokacije, već i uslove – i prilagođava im svoje ponašanje.

To slučaj podiže na novi nivo. Javni bazeni se ne koriste samo kao mjesta susreta, već se na internetu detaljno analiziraju i ocjenjuju – uključujući vrijeme, gužve i „šanse za uspjeh“.

Još ranije je „Bečke novine“ (Wiener Zeitung) izvještavale da se bečki bazeni na forumima pominju kao mjesta za seksualne susrete. Nova otkrića sada pokazuju koliko se ciljano i strukturisano ti susreti pripremaju.

Usred redovnog kupanja

Posljedice trpe i nedužni gosti. Jer sve se to ne dešava skriveno, već usred uobičajenog kupališnog režima. Izvještaji o neprijatnim situacijama već postoje – od intenzivnih pogleda do seksualnih radnji direktno u sauni.

Bečka kupališta naglašavaju politiku nulte tolerancije na uznemiravanje. Međutim, nove objave pokazuju da se dogovori već unaprijed prave na internetu – i postaju sve konkretniji.