Logo
Large banner

Opasnost na internetu: Djevojčice meta seksualnih predatora i onlajn ucjena

Autor:

ATV
02.04.2026 08:17

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Nasilje nad djecom u Crnoj Gori ostaje jedan od najozbiljnijih društvenih izazova, a najnoviji podaci ukazuju na izrazitu rodnu neravnotežu u kojoj djevojčice najviše stradaju.

Dok su one češće žrtve, dječaci se zbog duboko ukorijenjenih stereotipa rjeđe odlučuju da prijave nasilje i dobiju neophodnu psihološku podršku.

Ovo su ključni nalazi izvještaja o realizaciji Akcionog plana za 2025. godinu, koji je dio šire Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja u Crnoj Gori.

Zašto su djevojčice ranjivije?

Izvještaj otkriva da način socijalizacije direktno utiče na bezbjednost djece. Dok se dječaci podstiču da budu "jaki" i kriju emocije, djevojčice se često vaspitavaju da budu poslušne i izbjegavaju konflikte. Upravo to ih čini manje spremnim da se suprotstave uznemiravanju ili prijave nasilnike.

Posebna opasnost vreba u digitalnom svijetu

Djevojčice: Izloženije seksualnom uznemiravanju, ucjenama i zloupotrebi fotografija.

Dječaci: Pod pritiskom da učestvuju u agresivnim onlajn izazovima kako bi "dokazali muškost".

Škole i sistem zatajili u zaštiti

Dokument upozorava na ozbiljne nedostatke u obrazovnom sistemu. Nastavnici i vaspitači često nisu obučeni da prepoznaju specifične oblike rodno zasnovanog nasilja, poput onlajn ucjena ili seksualnog uznemiravanja, jer školski programi još uvijek ne prate moderne rizike.

Ključne prepreke

Iako Strategija teži nultoj toleranciji na nasilje do 2028. godine, realizacija kasni zbog strukturnih problema:

Nedostaje stručni kadar koji bi radio direktno sa žrtvama i njihovim porodicama.

Lokalne samouprave nemaju novca za socijalne usluge, a podrška često zavisi isključivo od stranih donacija.

Usaglašavanje zakona traje previše dugo, što usporava hitno potrebne reforme.

Gdje je "Dječja kuća"?

Posebno zabrinjava regionalna nejednakost u dostupnosti pomoći. Crna Gora još uvijek nema u punom kapacitetu model "Barnahus" (Dječja kuća) – međunarodno priznati sistem gdje dijete na jednom mjestu dobija medicinsku, pravnu i psihološku podršku, bez dodatnog traumatizovanja kroz institucije.

Šta nas čeka u 2026. godini?

Za narednu godinu preporučuje se uvođenje rodno odgovornog budžetiranja i bolje prikupljanje podataka kako bi se precizno pratilo kako javne politike utiču na zaštitu djece. Zaštita najmlađih nije samo slovo na papiru, već pitanje društvene odgovornosti i spremnosti sistema da stane iza svakog djeteta bilo da trpi fizičko, emocionalno ili onlajn nasilje, prenosi RTCG.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

seksualno zlostavljanje

djeca

internet

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хитно упозорење Америке: Напад могућ у наредних 24 до 48 сати

Svijet

Hitno upozorenje Amerike: Napad moguć u narednih 24 do 48 sati

3 d

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Blokiran dio grada: Bačene dvije bombe na teretanu

3 d

0
Стара латинска црква у селу Глашинце за коју се вјерује да има моћи исцјељења.

Srbija

Mjesto iscjeljenja: Zašto roditelji kroz zid ove crkve provlače djecu?

3 d

0
Инцидент у Аустрији: Хрват тражио неисплаћене плате, па добио батине од колега

Svijet

Incident u Austriji: Hrvat tražio neisplaćene plate, pa dobio batine od kolega

3 d

0

Više iz rubrike

Драма у Хрватској: Нестало двоје дјеце, полиција на ногама

Region

Drama u Hrvatskoj: Nestalo dvoje djece, policija na nogama

4 d

0
Драматична сцена у Хрватској: Бура преврнула камп-приколицу

Region

Dramatična scena u Hrvatskoj: Bura prevrnula kamp-prikolicu

4 d

0
Пуцњава у Глини: Пронађено тијело жене, мушкарац рањен

Region

Pucnjava u Glini: Pronađeno tijelo žene, muškarac ranjen

4 d

0
Ужас у школском дворишту: Пришао дјетету и почео да га удара

Region

Užas u školskom dvorištu: Prišao djetetu i počeo da ga udara

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner