Hitno upozorenje Amerike: Napad moguć u narednih 24 do 48 sati

02.04.2026 08:13

Хитно упозорење Америке: Напад могућ у наредних 24 до 48 сати

Američka ambasada u Iraku upozorila je danas da su u Bagdadu u naredna 24 do 48 sati mogući napadi militantnih grupa koje su povezane sa Iranom, i pozvala je Amerikance koji se nalaze u toj zemlji da odmah napuste Irak.

"Iračke terorističke milicije povezane sa Iranom mogu imati namjeru da izvrše napade u centru Bagdada u narednih 24 do 48 sati. Iran i terorističke milicije povezane sa Iranom izvršili su široko rasprostranjene napade", navodi se u upozorenju koje je američka ambasada u Bagdadu objavila na platformi Iks.

Hronika

Blokiran dio grada: Bačene dvije bombe na teretanu

Ambasada je u saopštenju koje je objavljeno na zvaničnom sajtu navela da "Iran i njegove povezane terorističke milicije mogu da namjeravaju da ciljaju američke univerzitete u Bagdadu, Sulejmaniji i Dohuku, zajedno sa drugim univerzitetima za koje se smatra da su povezani sa Sjedinjenim Državama".

Srbija

Mjesto iscjeljenja: Zašto roditelji kroz zid ove crkve provlače djecu?

"Iran je posebno prijetio američkim univerzitetima širom Bliskog istoka. Iran i terorističke milicije povezane sa Iranom izvršili su široko rasprostranjene napade na američke građane, mete povezane sa Sjedinjenim Državama širom Iraka, uključujući region Iračkog Kurdistana (IKR), kao i na iračke institucije i civilne mete", navodi se u saopštenju.

Više iz rubrike

Инцидент у Аустрији: Хрват тражио неисплаћене плате, па добио батине од колега

Svijet

Incident u Austriji: Hrvat tražio neisplaćene plate, pa dobio batine od kolega

3 d

0
Кладионица апарати

Svijet

Australija uvodi brutalne zabrane za kockanje, evo šta se sve mijenja

3 d

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Vratićemo Iran u kameno doba (VIDEO)

3 d

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Zemljotres jačine 7,6 stepeni Rihterove skale pogodio Indoneziju: Izdato upozorenje na cunami

3 d

0

Željko Obradović progovorio o povratku

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

