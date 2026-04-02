Hitno upozorenje Amerike: Napad moguć u narednih 24 do 48 sati

Američka ambasada u Iraku upozorila je danas da su u Bagdadu u naredna 24 do 48 sati mogući napadi militantnih grupa koje su povezane sa Iranom, i pozvala je Amerikance koji se nalaze u toj zemlji da odmah napuste Irak.

"Iračke terorističke milicije povezane sa Iranom mogu imati namjeru da izvrše napade u centru Bagdada u narednih 24 do 48 sati. Iran i terorističke milicije povezane sa Iranom izvršili su široko rasprostranjene napade", navodi se u upozorenju koje je američka ambasada u Bagdadu objavila na platformi Iks.

Hronika Blokiran dio grada: Bačene dvije bombe na teretanu

Ambasada je u saopštenju koje je objavljeno na zvaničnom sajtu navela da "Iran i njegove povezane terorističke milicije mogu da namjeravaju da ciljaju američke univerzitete u Bagdadu, Sulejmaniji i Dohuku, zajedno sa drugim univerzitetima za koje se smatra da su povezani sa Sjedinjenim Državama".

Srbija Mjesto iscjeljenja: Zašto roditelji kroz zid ove crkve provlače djecu?

"Iran je posebno prijetio američkim univerzitetima širom Bliskog istoka. Iran i terorističke milicije povezane sa Iranom izvršili su široko rasprostranjene napade na američke građane, mete povezane sa Sjedinjenim Državama širom Iraka, uključujući region Iračkog Kurdistana (IKR), kao i na iračke institucije i civilne mete", navodi se u saopštenju.