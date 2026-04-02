Zemljotres jačine 7,6 stepeni Rihterove skale pogodio Indoneziju: Izdato upozorenje na cunami

ATV
02.04.2026 06:58

Foto: Printscreen/Youtube

Zemljotres magnitude 7,6 stepeni Rihterove skale pogodio je rano jutros istočnu Indoneziju, a u potresu je poginula jedna osoba, saopštile su lokalne vlasti.

Indonežanska agencija za meteorologiju, klimatologiju i geofiziku izdala je upozorenje na cunami nakon snažnog zemljotresa jačine 7,6 stepeni Rihterove skale koji je jutros pogodio region Molučkog mora u istočnoj Indoneziji, a nešto kasnije ga je ukinula, nakon što praćenje nije pokazalo značajne promjene nivoa mora, prenosi Sinhua.

Žrtva, 70-godišnja stanovnica Severnoog Sulavesija, poginula je u urušavanju građevine tokom zemljotresa, saopštio je lokalni tim za potragu i spasavanje u Manadu, glavnom gradu Sjevernog Sulavesija.

Nacionalna agencija za ublažavanje posljedica katastrofa (BNPB) saopštila je da je snažan zemljotres pogodio vode jugoistočno od grada Bitunga, Severni Sulavesi.

Veoma jak potres osjetio se 10 do 20 sekundi u Bitungu i okolnim područjima.

BNPB je saopštio da su zabilježeno više desetina nakandnih potresa, od kojih je najjači imao magnitudu od 6,2 stepena Rihterove skale sa epicentrom na moru, dodajući da preliminarni podaci o udaru ukazuju na blagu do umjerenu štetu u ovim potresima.

(Tanjug)

