Putin: Konkurentni demokratski izbori - obavezan instrument za formiranje jake vlasti

"Konkurentni demokratski izbori su obavezan, neophodan ustavni instrument za formiranje jake i efikasne vlasti. To je uvijek važno, stalno to ponavljam. Za nas, i sada, u našim uslovima, to je dvostruko i trostruko važnije", rekao je Putin na sastanku sa članovima Centralne izborne komisije Rusije.

On je napomenuo da demokratski izbori osiguravaju povjerenje naroda u vlast i garantuju stabilnost i kontinuitet razvoja.

"To je osnova povjerenja ljudi u državu, njihovog direktnog učešća u procesu upravljanja svojom zemljom i formiranja vladinih tijela - i, samim tim, njihovog povjerenja u tu vladu. I političke stabilnosti i kontinuiteta suverenog razvoja", objasnio je Putin.

Ruski lider je naveo da je prioritet izbornog sistema Rusije sve što garantuje jednakost kandidata i pravičnost borbe.

"Naš izborni sistem, naš najsavremeniji izborni sistem, star je preko 30 godina. Prioriteti i kriterijumi su jasni. To je sve što garantuje jednakost kandidata, pravičnost borbe, nepobitnost rezultata i zaštitu od manipulacija i kriminalnih napada, uključujući i od sajber-prijetnji. Istovremeno, (prioritet je sve što) proširuje dostupnost izbora i čini proces izražavanja volje što je moguće pogodnijim za ljude", rekao je Putin.

Predsjednik Rusije je zatražio od članova Centralne izborne komisije da posebnu pažnju obrate na pitanja bezbjednosti izbora i održavaju kontakt sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim nadležnim organima.

Prema njegovim riječima, nikakva spoljna sila ne sme imati ni najmanje šanse da se miješa u ruske izbore.

"Kakav će biti poslanički korpus, kako će se formirati frakcije, to će, naravno, odlučiti narod Rusije i samo on. Još jednom naglašavam da nikome, nikakvim spoljnim silama, ne treba dati ni najmanju šansu da se miješa ili utiče na tok, a kamoli na ishod, narodnog glasanja", istakao je ruski lider.

"Suzbijaćemo svaki pokušaj da se izbori iskoriste za destabilizaciju društva", dodao je predsjednik.

On je napomenuo da svaki građanin Rusije mora biti uvjeren u snagu svog glasa i legitimnost izbora.

"U velikoj meri od vas zavisi da svaki građanin razume značaj i moć svog glasa i bude uvjeren u legitimitet ukupnog rezultata", ocijenio je Putin.