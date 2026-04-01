Drama u Hrvatskoj: Nestalo dvoje djece, policija na nogama

Pulska policija intenzivno traga za dvoje maloljetnika, Vinkom Gotovcem Leskovićem i Monikom Gubić, čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak. Oboje su nestali na području Pule, a policija moli građane za pomoć u njihovom pronalasku, piše Glas Istre.

Nestali dječak

Vinko Gotovac Lesković rođen je 2013. godine u Bjelovaru. Hrvatski je državljanin sa prebivalištem u Zagrebu. Visok je oko 165 centimetara, ima crnu kosu i smeđe oči. Kao mjesto nestanka navodi se Pula.

Nestala djevojčica

Istog dana u Puli je nestala i Monika Gubić, rođena 2011. godine u Karlovcu. Ona je hrvatska državljanka sa prebivalištem u Pisarovini, a u Puli ima prijavljeno boravište. Prema policijskim informacijama, udaljila se sa adrese boravišta i od tada joj se gubi svaki trag.

Policija moli za pomoć

Oba nestanka vodi Policijska uprava istarska. Građani koji su vidjeli nestale ili imaju informacije koje bi mogle pomoći u potrazi pozivaju se da se jave najbližoj policijskoj stanici ili nazovu broj 192.

Informacije je moguće dostaviti i putem imejl adrese nestali@nestali.hr ili putem stranice Nacionalne evidencije nestalih osoba.