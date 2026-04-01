Logo
Large banner

Drama u Hrvatskoj: Nestalo dvoje djece, policija na nogama

01.04.2026 21:12

Komentari:

0
Драма у Хрватској: Нестало двоје дјеце, полиција на ногама
Foto: Nestali.gov.hr

Pulska policija intenzivno traga za dvoje maloljetnika, Vinkom Gotovcem Leskovićem i Monikom Gubić, čiji je nestanak prijavljen u ponedjeljak. Oboje su nestali na području Pule, a policija moli građane za pomoć u njihovom pronalasku, piše Glas Istre.

Nestali dječak

Vinko Gotovac Lesković rođen je 2013. godine u Bjelovaru. Hrvatski je državljanin sa prebivalištem u Zagrebu. Visok je oko 165 centimetara, ima crnu kosu i smeđe oči. Kao mjesto nestanka navodi se Pula.

Nestala djevojčica

Istog dana u Puli je nestala i Monika Gubić, rođena 2011. godine u Karlovcu. Ona je hrvatska državljanka sa prebivalištem u Pisarovini, a u Puli ima prijavljeno boravište. Prema policijskim informacijama, udaljila se sa adrese boravišta i od tada joj se gubi svaki trag.

Policija moli za pomoć

Oba nestanka vodi Policijska uprava istarska. Građani koji su vidjeli nestale ili imaju informacije koje bi mogle pomoći u potrazi pozivaju se da se jave najbližoj policijskoj stanici ili nazovu broj 192.

Informacije je moguće dostaviti i putem imejl adrese nestali@nestali.hr ili putem stranice Nacionalne evidencije nestalih osoba.

Podijeli:

Tagovi :

Pula

nestala djeca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Двије особе ухапшене због подметања пожара на више возила у дворишту школе

Hronika

Dvije osobe uhapšene zbog podmetanja požara na više vozila u dvorištu škole

4 d

0
Шокантни резултати студије: Вејпинг вјероватно изазива рак плућа и усне дупље

Zdravlje

Šokantni rezultati studije: Vejping vjerovatno izaziva rak pluća i usne duplje

4 d

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Svijet

Teheran demantovao da je tražio primirje

4 d

0
Мина Костић у емисији признала да је слала интимне слике Касперу

Scena

Mina Kostić saznala da se pojavio Kasperov intimni snimak sa drugom ženom! Ovako je reagovala

4 d

0

Više iz rubrike

Драматична сцена у Хрватској: Бура преврнула камп-приколицу

Region

Dramatična scena u Hrvatskoj: Bura prevrnula kamp-prikolicu

4 d

0
Пуцњава у Глини: Пронађено тијело жене, мушкарац рањен

Region

Pucnjava u Glini: Pronađeno tijelo žene, muškarac ranjen

4 d

0
Ужас у школском дворишту: Пришао дјетету и почео да га удара

Region

Užas u školskom dvorištu: Prišao djetetu i počeo da ga udara

4 d

0
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Region

Vlada Hrvatske pušta na tržište 35.000 tona dizela iz obaveznih zaliha

4 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

57

Željko Obradović progovorio o povratku

21

45

Tramp ne isključuje kopnenu ofanzivu na Iran: Da su pametni, postigli bi dogovor

21

37

Eksplodirala plinska boca u Batajnici, dvije osobe u Urgentnom

21

29

EU zabranjuje cigarete koje su popularne u BiH

21

24

Zbog čega se za Vaskrs jaja farbaju u crveno i šta simbolizuju? Voda u kojoj se kuvaju ima snažnu simboliku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner