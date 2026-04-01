Dvije osobe uhapšene zbog podmetanja požara na više vozila u dvorištu škole

Komentari:0
Policijski službenici Policijske uprave Mostar, Odjela kriminalističke policije, pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Mostar, uspješno su rasvijetlili slučaj podmetanja požara na više motornih vozila u naselju Konak, u dvorištu škole, koji se dogodio u ranim jutarnjim satima 30. marta 2026. godine, te su lišili slobode osobe inicijala H.B. (2002.) i S.G. (2000.).
Tom prilikom požarom je zahvaćeno ukupno sedam vozila, od čega su četiri u potpunosti izgorjela, dok su tri djelimično oštećena.
Prema dosadašnjim rezultatima istrage, meta počinioca bila su dva motorna vozila, dok su ostala vozila oštećena uslijed širenja požara.
Nakon provedenih operativnih mjera i radnji, navedene osobe lišene su slobode, a po kompletiranju predmeta protiv istih će biti podnesen Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Županijskom tužilaštvu Mostar, zbog postojanja osnova sumnje da je prvoosumnjičeni H.B. (2002.) počinio krivična djela „Izazivanje opšte opasnosti“ iz članka 323. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i „Oštećenje tuđe stvari“ iz članka 293. istog zakona, dok je drugoosumnjičeni S.G. (2000.) osumnjičen za krivična djela „Izazivanje opšte opasnosti“ i „Oštećenje tuđe stvari“, u vezi s člankom 33. istog zakona.
Hronika
4 d0
Hronika
4 d0
Hronika
4 d0
Hronika
4 d0
Najnovije
Najčitanije
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Trenutno na programu