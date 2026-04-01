Užas na putu: Vozač preminuo za volanom, pa se zakucao u ogradu

ATV
01.04.2026 13:39

U mladenovačkoj Ulici Vuka Vićentija danas se oko 13 sati dogodila teška nesreća u kojoj je život izgubio Z. J. (61) iz Pružatovca.

Do udesa je došlo kada je vozilo marke "fijat punto", beogradskih registarskih oznaka, iznenada skrenulo s puta i udarilo u zaštitnu ogradu.

Preminuo prije udara?

Ljekarska ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mjesta, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt muškarca.

Vjeruje se da je vozaču pozlilo tokom vožnje, te da je smrt nastupila prirodnim putem pre nego što je automobil izgubio kontrolu i udario u ogradu.

Uviđaj u toku

Na mjestu nesreće okupio se veći broj građana, a saobraćaj u ovom dijelu grada bio je usporen.

Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Mladenovac u prisustvu dežurnog tužioca OJT u Mladenovcu.

Tačan uzrok smrti biće poznat nakon završene istrage i obdukcije.

(Telegraf.rs)

