Užas na putu: Vozač preminuo za volanom, pa se zakucao u ogradu

Autor:ATV
Komentari:0
U mladenovačkoj Ulici Vuka Vićentija danas se oko 13 sati dogodila teška nesreća u kojoj je život izgubio Z. J. (61) iz Pružatovca.
Do udesa je došlo kada je vozilo marke "fijat punto", beogradskih registarskih oznaka, iznenada skrenulo s puta i udarilo u zaštitnu ogradu.
Scena
Ljekarska ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na lice mjesta, ali su, nažalost, mogli samo da konstatuju smrt muškarca.
Vjeruje se da je vozaču pozlilo tokom vožnje, te da je smrt nastupila prirodnim putem pre nego što je automobil izgubio kontrolu i udario u ogradu.
Na mjestu nesreće okupio se veći broj građana, a saobraćaj u ovom dijelu grada bio je usporen.
Scena
Uviđaj su obavili pripadnici Policijske stanice Mladenovac u prisustvu dežurnog tužioca OJT u Mladenovcu.
Tačan uzrok smrti biće poznat nakon završene istrage i obdukcije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Trenutno na programu