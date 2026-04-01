Da li nove gume idu na prednje ili zadnje točkove?

Istraživanja pokazuju da polovina vozača vjeruje da nove gume treba postaviti na prednje točkove automobila - međutim, da li je to baš tako?

Mnogi vozači smatraju da je logično postaviti nove gume na prednje točkove, jer se oni brže troše i utiču na upravljanje i kočenje. Međutim, ova praksa može dovesti do smanjenja stabilnosti vozila, posebno pri većim brzinama ili u nepovoljnim vremenskim uslovima.

Kako je za Auto Ekspres rekao stručnjak iz kompanije Mikelin, Brajan Portouz, nove gume uvijek treba postavljati na zadnju osovinu vozila.

Ovo pravilo važi bez obzira na tip pogona automobila. Postavljanje novih guma na zadnje točkove obezbeđuje bolju stabilnost vozila, smanjujući rizik od zanošenja zadnjeg dela tokom vožnje.

Zašto na zadnju osovinu?

Zadnje gume imaju ključnu ulogu u stabilnosti vozila. Ako su one istrošene ili lošijeg kvaliteta, može doći do opasnog gubitka kontrole nad vozilom, posebno u situacijama kao što su naglo kočenje ili vožnja po klizavom kolovozu.

U takvim uslovima, lošije gume na zadnjoj osovini mogu izazvati zanošenje zadnjeg dijela vozila, što je teško ispraviti čak i uz pomoć naprednih sistema.

Kod vozila sa pogonom na sva četiri točka (4x4 i AVD), važno je napomenuti da su sve četiri gume podložne habanju, ali i dalje važi pravilo da se novi par guma stavlja pozadi.

Razlog je što čak i kod AVD sistema, stabilnost dolazi prvenstveno od zadnje osovine, dok se prednje gume više oslanjaju na upravljanje. Dodatno, kod 4x4 vozila, neujednačena potrošenost guma može izazvati povećano opterećenje na diferencijal i druge komponente sistema pogona, prenosi B92.