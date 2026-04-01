Prvi pacijent u Rusiji dobio vakcinu protiv melanoma

Prvi pacijent u Rusiji dobio je personalizovanu vakcinu protiv melanoma, saopštila je danas pres služba Ministarstva zdravlja Rusije.
- U Nacionalnom medicinskom istraživačkom centru Ministarstva zdravlja Rusije prvi put u kliničkoj praksi primjenjena je personalizovana mRNK vakcina „Neoonkovak“ protiv raka kod pacijenta sa melanomom - naveli su u pres službi, prenosi Sputnjik.
Izvršena uplata doprinosa za 425 demobilisanih boraca
Prvi pacijent je bio 60-godišnji stanovnik Kurske oblasti, kome je dijagnostikovan melanom kože, prenio je TASS.
Vakcina je napravljena u saradnji NICEM-a „N. F. Gamaleja“ i NMIC-a (Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra) za onkologiju „N. N. Blohina“, a proizvodi je NMIC za radiologiju.
Proljeće iz korijena mijenja život ovih znakova
Prema riječima direktora Nacionalnog istraživačkog centra epidemiologije i mikrobiologije Aleksandra Gincburga, prekliničke studije na životinjama su pokazale da je ruska vakcina 100 odsto efikasna u eliminisanju primarnog tumora i 90 odsto efikasna u eliminisanju metastaza.
